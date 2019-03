Elezioni Regionali Basilicata | lo spoglio in diretta tv con MaratonaMentana

Elezioni Regionali Basilicata 2019 - dove seguire gli exit poll e le prime proiezioni : Alla chiusura dei seggi, alle 23, inizierà immediatamente lo spoglio dei voti per le Elezioni regionali in Basilicata. La sfida è tra quattro candidati e sarà possibile seguirla già dalle 23 con la diffusione dei primi exit poll e delle prime proiezioni: ecco dove seguire lo spoglio e la diffusione dei primi dati.Continua a leggere

Elezioni Regionali in Basilicata - alle 19 affluenza al 39 - 73% : E' del 39,73% l'affluenza alle ore 19 per le Elezioni Regionali in Basilicata. In base ai dati diffusi dal Viminale, ha votato il 39,24% degli aventi diritto nella provincia di Potenza, il 40,82% ...

Elezioni Regionali Basilicata : exit poll - dove e come seguirli : Gli istituti specializzati diffonderanno gli exit poll realizzati all’esterno dei seggi nel corso della consultazioni. Lo speciale di SkyTg24 andrà in onda a partire dalle 22:45 e diffonderà i primi exit poll delle Elezioni Regionali in Basilicata, per poi seguire lo spoglio in tempo reale con le diverse proiezioni. Sarà invece posticipata di un’ora, causa concomitanza con Non è l’Arena, la tradizionale Maratona Mentana, ovvero lo speciale de ...

Elezioni Regionali in Basilicata - raddoppiata l'affluenza rispetto alle precedenti votazioni : alle ore 12 in Basilicata, secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno, nelle sezioni dei 131 Comuni ha votato il 13,31 per cento degli aventi diritto: il 13,42 nei 100 centri della provincia di Potenza ed il 13,08 nei 31 comuni della provincia di Matera. Nelle precedenti consultazioni regio

Elezioni Regionali Basilicata 2019 - lo spoglio in diretta tv con MaratonaMentana - speciali Rai e Sky Tg24 : Giornata di Elezioni Regionali in Basilicata oggi, domenica 24 marzo 2019, con urne aperte dalle 7 alle 23: 681 sezioni in tutto per eleggere il presidente della Regione e i 20 componenti del consiglio regionale. I quattro candidati principali sono Carlo Trerotola (Ccentrosinistra), Vito Bardi (Centrodestra), Antonio Mattia (M5S) e Valerio Tramutoli (La Basilicata possibile).Diversamente da quanto successo per le Regionali in Sardegna di ...

Elezioni Regionali in Basilicata - l'incubo flop per Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle : Oggi domenica 24 marzo si vota in Basilicata. Il Movimento 5 stelle trema perché teme un flop totale. Per Luigi Di Maio il limite è il 20 per cento. Se la Lega arriva a questa cifra significherà che Matteo Salvini - che al sud fatica - li asfalterà. Ma c'è un 20 per cento anche per M5S, sottolinea i

LIVE Elezioni Regionali Basilicata 2019 : affluenza - proiezioni e risultati - Sky TG24 - : Sono chiamati al voto 573.970 elettori che avranno tempo fino alle 23 per scegliere uno dei 4 candidati alla presidenza e i 20 componenti del consiglio regionale, 13 in provincia di Potenza e sette in ...

Basilicata - Elezioni Regionali : seggi aperti dalle 07 : 00. Si vota fino alle 23 : 00 : Teleborsa, - Domenica 24 marzo 2019, giornata di elezioni regionali in Basilicata. dalle 07:00 e sino alle 23:00 seggi aperti per i 537mila cittadini chiamati al voto per scegliere il nuovo Presidente ...

Basilicata - Elezioni Regionali : domani alle urne in 574mila Come si vota Tutti i candidati lista per lista Scheda : Domenica il voto ma, a prescindere da Come andrà, quando i riflettori della grande politica nazionale si spegneranno, chi sarà eletto Presidente e i 20 consiglieri della giunta dovranno affrontare ...

La voce della Politica Elezioni Regionali - allestita la nuova sala stampa : Sono circa 80 i giornalisti accreditati per la sala stampa allestita nella sede della Regione Basilicata, a Potenza, per seguire lo spoglio delle Elezioni Regionali lucane che comincerà dopo le ore 23 ...

Basilicata - Elezioni Regionali : domani alle urne in 574mila Come si vota Tutti i candidati lista per lista Scheda : La storia politica lucana delle regionali è nel segno del centrosinistra. alle Politiche del 4 marzo 2018 si è registrata un'inversione di tendenza. Il Movimento 5 Stelle ha prevalso con otto seggi ...