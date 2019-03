Elezioni Regionali Basilicata 2019 | lo spoglio in diretta tv con MaratonaMentana

blogo

(Di domenica 24 marzo 2019)Giornata diinoggi, domenica 24 marzo, con urne aperte dalle 7 alle 23: 681 sezioni in tutto per eleggere il presidente della Regione e i 20 componenti del consiglio regionale. I quattro candidati principali sono Carlo Trerotola (Ccentrosinistra), Vito Bardi (Centrodestra), Antonio Mattia (M5S) e Valerio Tramutoli (Lapossibile).Diversamente da quanto successo per lein Sardegna di qualche settimana fa, questa volta loinizia subito dopo la chiusura dei seggi e con esso le dirette tv per seguire l'andamento dei risultati.Situazione non 'semplice' per La7, che fa partire l'attesa #'solo' a mezzanotte, un'ora dopo i competitor, per non 'tagliare' Non è l'Arena di Massimo Giletti. Ma il direttore Mentana, con l'ausilio dei suoi ospiti, saprà recuperare il gap: e lo immaginiamo già 'caricato a ...

