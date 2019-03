Elezioni in Basilicata | centrodestra sente vicina la vittoria | alle 19 affluenza al 38 | 36%

Elezioni Regionali Basilicata : exit poll - dove e come seguirli : I seggi delle Elezioni Regionali in Basilicata chiudono alle 23, poi saranno diffusi gli exit poll e successivamente cominceranno ad arrivare i primi risultati, da cui verranno così elaborate le proiezioni su dati reali. Il conteggio definitivo dei voti delle Regionali terminerà a notte inoltrata.Continua a leggere

Elezioni regionali in Basilicata - raddoppiata l'affluenza rispetto alle precedenti votazioni : alle ore 12 in Basilicata, secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno, nelle sezioni dei 131 Comuni ha votato il 13,31 per cento degli aventi diritto: il 13,42 nei 100 centri della provincia di Potenza ed il 13,08 nei 31 comuni della provincia di Matera. Nelle precedenti consultazioni regio

Elezioni Basilicata - alle 12 affluenza al 13 - 3% : più del doppio rispetto al 2013. Bardi non vota : non ha la residenza : E’ stata del 13,31% l’affluenza alle urne per le regionali in Basilicata. La provincia con l’affluenza più alta è quella di Potenza dove a mezzogiorno ha votato il 13,42% (il 21,13% a Potenza città). In provincia di Matera ha votato il 13,08% (il 15,36% a Matera città). Nelle precedenti consultazioni regionali del 2013, alle ore 12, era stato registrato il 5,79 per cento in tutta la regione, in quelle del 2010, invece, la percentuale era ...

Elezioni Regionali Basilicata 2019 - lo spoglio in diretta tv con MaratonaMentana - speciali Rai e Sky Tg24 : Giornata di Elezioni Regionali in Basilicata oggi, domenica 24 marzo 2019, con urne aperte dalle 7 alle 23: 681 sezioni in tutto per eleggere il presidente della Regione e i 20 componenti del consiglio regionale. I quattro candidati principali sono Carlo Trerotola (Ccentrosinistra), Vito Bardi (Centrodestra), Antonio Mattia (M5S) e Valerio Tramutoli (La Basilicata possibile).Diversamente da quanto successo per le Regionali in Sardegna di ...

Elezioni Basilicata 2019 : affluenza - exit poll e risultati in diretta – LIVE : Elezioni Basilicata 2019: affluenza, exit poll e risultati in diretta – LIVE PER AGGIORNARE LA diretta PREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER 11.00 Al via la diretta TP sulle Elezioni Regionali in Basilicata Oggi, domenica 24 marzo, urne aperte in Basilicata dove si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e per eleggere il Governatore. Dopo le vittorie in Abruzzo e Sardegna, il ...

Elezioni regionali in Basilicata - l'incubo flop per Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle : Oggi domenica 24 marzo si vota in Basilicata. Il Movimento 5 stelle trema perché teme un flop totale. Per Luigi Di Maio il limite è il 20 per cento. Se la Lega arriva a questa cifra significherà che Matteo Salvini - che al sud fatica - li asfalterà. Ma c'è un 20 per cento anche per M5S, sottolinea i

Elezioni Basilicata - gli interessi in gioco sono tanti. E non si tratta solo di politica : di Donatello D’Andrea La campagna elettorale in Basilicata è terminata e le Elezioni sono arrivate. Lo scontro verbale tra i politici ha chiarito molti aspetti dei loro partiti, alcuni già chiari prima che la campagna elettorale iniziasse. In primis il centrodestra, il quale pare, secondo i più recenti sondaggi, la fazione politica più accreditata per la vittoria finale. Matteo Salvini, con il suo carisma e la sua dialettica, ha stregato i ...

LIVE Elezioni regionali Basilicata 2019 : affluenza - proiezioni e risultati - Sky TG24 - : Sono chiamati al voto 573.970 elettori che avranno tempo fino alle 23 per scegliere uno dei 4 candidati alla presidenza e i 20 componenti del consiglio regionale, 13 in provincia di Potenza e sette in ...

Basilicata - Elezioni regionali : seggi aperti dalle 07 : 00. Si vota fino alle 23 : 00 : Teleborsa, - Domenica 24 marzo 2019, giornata di elezioni regionali in Basilicata. dalle 07:00 e sino alle 23:00 seggi aperti per i 537mila cittadini chiamati al voto per scegliere il nuovo Presidente ...

Perché le Elezioni in Basilicata sono più di un "semplice" voto regionale per Lega - M5s e Pd : Oggi mezzo milione alle urne per le elezioni regionali: la Basilicata è governata dal centrosinistra da 24 anni consecutivi...