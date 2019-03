Elezioni cantonali oggi a Zurigo | test per le federali

swissinfo.ch

(Di domenica 24 marzo 2019) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

HerberMax : RT @RSInews: #Cantonali19 Domenica su #RSILA1 alle 19.15 quinto appuntamento con i partiti in vista del 7 aprile. Tocca ai candidati @LEGAd… - MicheleLugano : RT @RSInews: #Cantonali19 Domenica su #RSILA1 alle 19.15 quinto appuntamento con i partiti in vista del 7 aprile. Tocca ai candidati @LEGAd… - LuganoPs : RT @DaniloForini: Se non fossi candidato alle elezioni cantonali e quindi « di parte », condividerei immediatamente questa pungente analisi… -