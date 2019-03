Apriranno tra poco più di un'ora le urne in, dove oggi si7 all 23, per leregionali. I cittadini chiamati alle urne sono circa 574mila. Quattro i candidati presidente: Vito Bardi (centrodestra), Antonio Mattia (M5S), Carlo Trerotola (centrosinistra), Valerio Tramutoli (possibile).(Di domenica 24 marzo 2019)