Ecotassa auto 2019 : cilindrata - incentivi emissioni e importo : Ecotassa auto 2019: cilindrata, incentivi emissioni e importo incentivi Ecotassa 2019 e importo L’emendamento alla Legge di Bilancio proposto dal MoVimento 5 Stelle e approvato alla Camera con l’Ecotassa per le auto più inquinanti aveva creato frizioni tra gli alleati di governo e generato allarme tra consumatori e produttori. Lo stesso vicepremier Salvini all’indomani dell’approvazione aveva sentito la necessità di chiarire che la norma ...

L’esilarante gaffe di Toninelli a Tg2 Motori : “Avanti con l’elettrico” - ma ha appena comprato un’auto da Ecotassa! : Ancora una volta Danilo Toninelli si rende protagonista di un’esilarante gaffe in seguito alla quale la domanda sorge spontanea: ma lo fa apposta o è semplicemente…ingenuo? Durante un’intervista al Tg2 Motori, la giornalista Maria Letiner è in auto con Toninelli, il quale, lo ricordiamo, è il nostro ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’argomento sono, appunto, le auto e le politiche sui trasporti. A questo ...

Mercato auto : anche a febbraio calo delle immatricolazioni - colpa dell’Ecotassa? : Dopo gennaio (-7,5%) anche febbraio accusa un calo di immatricolazioni, -3,2% pari a 178 mila auto, 4.700 in meno rispetto all’anno scorso. Si chiude così un bimestre influenzato negativamente dalla normativa su ecotassa ed ecobonus di cui a tutt’oggi non è chiara e completa la regolamentazione, entrata in vigore venerdì 1 marzo. Il mese di febbraio ha visto risultati positivi solo per il canale privato (+11,4%), con una quota che sale al 58,2%, ...

Decreto attuativo Ecotassa auto 2019 in arrivo - cosa contiene : Decreto attuativo ecotassa auto 2019 in arrivo, cosa contiene Al via dal 1 marzo il primo provvedimento “salva ambiente” dell’anno, per combattere una delle principali cause – secondo la maggioranza – del global warming e portare il paese verso l‘uso di veicoli ibridi, elettrici o a metano. Per l’Eurostat le emissioni di Co2 “sono una delle principali cause del riscaldamento globale e ...

Auto - arriva l’odiata Ecotassa : quali sono i modelli Alfa Romeo - Fiat e Jeep interessati dal balzello : Scopriamo quali sono i modelli dei tre brand del Gruppo FCA colpiti da questa ennesima tassa Il primo marzo è scatta l’ormai tristemente famosa ecotassa voluta dal Governo che si abbatte sui modelli di nuova immatricolazione che superano la soglia di 160 grammi/km di emissioni di CO2. Vi proponiamo ora un elenco dei modelli firmati Alfa Romeo, Fiat e Jeep che risultano interessati da questo ennesimo balzello che colpisce il settore ...

Vendite di auto ancora giù E con l'Ecotassa andrà peggio : ... presidente di Unrae, costruttori esteri,, chiede un confronto urgente con il governo 'allo scopo di delineare una strategia concreta per conseguire soluzioni utili all'economia del settore ...

Ecotassa 2019 : tutte le offerte delle case auto : L'Ecotassa è entrata in vigore, andando a colpire i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 grammi per chilometro. Dopo diversi annunci in materia di Ecobonus e Ecotassa, la novità del Governo premierà auto elettriche ibride plug-in e ibride mentre renderà più costosi modelli di diversa misura, emissioni e potenze scaricate a terra...

Mercato auto giù. "No all'Ecotassa" : Sia il viceministro all'Economia Dario Galli che il sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava parlano infatti di 'misura punitiva e non efficace' e quindi 'da rivedere'. 'Ha prodotto incertezza' ...

Ecotassa - ecco i modelli colpiti dall'aumento. Ecobonus - tutte le auto 'verdi' : ... 'è demandata ad un emanando decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze'.

Ecotassa 2019 - quanto aumenta il prezzo delle auto più gettonate : (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Da oggi entra in vigore la nuova norma sulle agevolazioni e le tassazioni relative all’acquisto delle nuove auto. Come abbiamo spiegato qualche giorno fa, la norma prevede l’applicazione di detrazioni o tasse aggiuntive sul prezzo delle nuove auto acquistate, con quote basate sul livello di emissioni di Co2 riportati sulle indicazioni dei libretti di circolazione dei veicoli; sulla base del potenziale ...

Auto - al via Ecotassa ed ecobonus : cosa prevedono le misure - : Scatta il meccanismo previsto dalla Legge di Bilancio. Da oggi tributo da 1.100 a 2.500 euro in base alle emissioni di CO2 della vettura e premio a chi acquista veicoli elettrici e ibridi.

Arriva l'Ecotassa per le auto ma è caos - ecco cosa ha scatenato il problema : partita la nuova ecotassa voluta dal governo per colpire le vetture più inquinanti e specularmente, attraverso un sistema di incentivi, promuovere un parco auto "green'" . Diventata legge non si sa ...

Da oggi attenzione all'auto nuova : può esserci un bonus o l'Ecotassa : Incentivi per chi compra auto elettriche o ibride e maggiori tasse per chi compra auto che consumano e inquinano di più. l'ecotassa interessa soltanto le auto acquistate e immatricolate dal primo ...

Auto - scatta l'Ecotassa sui modelli inquinanti | I concessionari : "Non sappiamo cosa fare" : Oggi si inaugura il sistema di bonus-malus, ma i produttori denunciano l'inefficienza dei meccanismi per pagamenti e incentivi: "Non si può pagare la tassa né richiedere i bonus".