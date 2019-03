Dybala manda un vocale a Rami | il bambino eroe del bus di San Donato Milanese | “vieni

Bus dirottato - Dybala manda un messaggio al piccolo Rami : 'Sei un eroe' : Questa settimana in Italia si è verificato un fatto che ha molto colpito l'opinione pubblica. Infatti, un gruppo di bambini eroi è stato in grado di fermare quella che sarebbe potuta essere una terribile strage. Un folle a San Donato Milanese ha dirottato un pullman con a bordo dei giovani studenti e i loro insegnanti. Uno dei bambini eroi, si chiama Rami ed è stato colui che ha dato l'allarme, mettendosi in contatto telefonico con i ...

Paulo Dybala manda un messaggio a Ramy e lo invita allo stadio : “Sei un eroe - voglio conoscerti” : “Ciao Ramy , come stai? Spero molto bene. Sono Paulo Dybala , volevo dirti che ho saputo quello che hai fatto, sei veramente un eroe . Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe parlare con te. E vorrei invita rti allo Stadium a vedere una partita, quando potrai. Spero veramente di poterti conoscere. Sono davvero contento di poterti manda re questo audio: sei davvero un grande, ti mando un forte abbraccio“. ...

Juve - Dybala è il re dei dribbling in Serie A. In Europa comanda Messi : TORINO - Creare superiorità numerica è il modo miglior per alzare la probabilità di segnare un gol. Proprio per questo i giocatori in grado di saltare l'uomo hanno un peso specifico importantissimo ...