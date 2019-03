' Due operazioni al cervello' | il racconto di Emilia-Daenerys

Bologna - un'unica anestesia per Due operazioni. Cuore e aorta : Bologna, 4 marzo 2019 - «Sono già quattro i pazienti operati contemporaneamente per una grave restringimento della valvola aortica e per un voluminoso aneurisma, ossia una dilatazione, dell'aorta ...

Far West a Roma : Manuel - 19 anni - in fin di vita : gli spari da uno scooter | Due delicate operazioni - forse scambio di persona : Secondo quanto ricostruito finora il ragazzo era in compagnia di un amico quando è stato raggiunto da un colpo di pistola in una piazza del quartiere Axa di Roma. Sono aperte tutte le ipotesi, anche quella dello scambio di persona.