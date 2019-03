Dorothea Wierer nella storia E’ la nuova campionessa del mondo di biathlon

Biathlon - Dorothea Wierer vince la Coppa del mondo : è la prima volta per un'italiana : ... austriache, norvegesi, social al punto giusto e capace di rifiutare una copertina di Playboy, Dorothea Wierer è la prima azzurra nella storia, uomini inclusi, a vincere la Coppa del mondo di ...

Biathlon - storico trionfo di Dorothea Wierer in Coppa del Mondo : 1° trionfo Wierer Super Dorothea Biathlon Wierer vittozzi Coppa del Mondo Tutte le notizie di Altri Sport Per approfondire

LIVE Biathlon - Mass start femminile Oslo 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer HA VINTO LA COPPA DEL MONDO!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km femminile Mass start della COPPA del Mondo di Biathlon in programma ad Oslo, in Norvegia: oggi alle ore 13.45 le nostre DOROTHEA WIERER e Lisa Vittozzi avranno l’occasione di portare a casa la classifica generale. Ultima avversaria la slovacca Anastasiya Kuzmina. In palio anche la Coppetta di specialità, anche se l’attenzione odierna sarà tutta focalizzata sul bersaglio ...

Biathlon - quanti soldi ha guadagnato Dorothea Wierer vincendo la Coppa del Mondo? Il montepremi : cifra a cinque zeri : Dorothea Wierer è entrata nella leggenda dello sport italiano, oggi l’altoatesina ha scritto una pagina di storia davvero indelebile e ha conquistato la Coppa del Mondo generale di Biathlon: si tratta di una vera e propria impresa, l’azzurra ha alzato al cielo la Sfera di Cristallo in quel di Oslo diventando così la prima atleta italiana capace di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della massima competizione ...

Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo di biathlon - seconda Lisa Vittozzi : è trionfo azzurro : Dorothea Wierer è la prima italiana a vincere la Coppa del Mondo di biathlon. Per farlo le è bastato il dodicesimo posto nella Mass Start di Oslo Holmenkollen. La storia dell’Italia la scrive anche Lisa Vittozzi, undicesima in gara e seconda nella generale. Mai due italiane erano arrivate a tanto. Terzo posto nella classifica generale per la slovac...

Dorothea Wierer nella storia : prima italiana a vincere la Coppa del Mondo di biathlon! : Missione compiuta per Dorothea Wierer, che scrive la storia del biathlon azzurro: la 28enne di Brunico si piazza al 12esimo posto nella mass-start femminile di Coppa di specialità alla svedese

Biathlon - Dorothea Wierer nella storia : sua la coppa del mondo : OSLO - Dorothea Wierer trionfa nella coppa del mondo di Biathlon ed entra nella storia. La 28enne di Brunico diventa la prima azzurra a vincere la sfera di cristallo in questa disciplina. La Wierer realizza l'impresa chiudendo al dodicesimo posto ...

Dorothea Wierer REGINA DI CRISTALLO! Momenti di gloria : vinta la Coppa del Mondo di biathlon! : In appena sette giorni Dorothea Wierer è entrata di diritto nell’empireo delle più grandi sportive italiane di tutti i tempi. Prima la medaglia d’oro ai Mondiali di Oestersund nella mass start, oggi il trionfo nella Coppa del Mondo generale di biathlon. E così la principessa dagli occhi di ghiaccio è diventata REGINA. Un trionfo atteso e sospirato, maturato al termine di quattro mesi interminabili. Una lunga cavalcata iniziata in ...

Biathlon - Dorothea Wierer nella storia : vince la Coppa del Mondo 2019 : Insomma, "Doro" sul tetto del Mondo. Dorothea Wierer vince la Coppa generale di Biathlon , una prima volta per l'Italia dello "scia e spara", e lo fa al termine di un testa a testa entusiasmante con ...

Classifica Finale Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : Dorothea Wierer trionfa davanti a Lisa Vittozzi! Storica doppietta dell’Italia!!! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Dorothea Wierer fa la storia! L’azzurra vince la Coppa del Mondo di Biathlon : è la prima italiana di sempre : Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo di Biathlon! L’azzurra diventa la prima atleta italiana (uomini compresi) a firmare questa storica impresa È storia. Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo di Biathlon e regala all’Italia una magnifica prima volta. Mai nessun atleta della Nazionale, uomo o donna che sia, era mai riuscito in quest’impresa. L’altotesina realizza il sogno della vita al termine di una stagione ...

LIVE Biathlon - Mass start femminile Oslo 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer HA VINTO LA COPPA DEL MONDO!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km femminile Mass start della COPPA del Mondo di Biathlon in programma ad Oslo, in Norvegia: oggi alle ore 13.45 le nostre DOROTHEA WIERER e Lisa Vittozzi avranno l’occasione di portare a casa la classifica generale. Ultima avversaria la slovacca Anastasiya Kuzmina. In palio anche la Coppetta di specialità, anche se l’attenzione odierna sarà tutta focalizzata sul bersaglio ...

Biathlon - Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vincono la Coppa del Mondo se… Tutte le possibili combinazioni della mass start di oggi : La corsa per la Coppa del Mondo di Biathlon si appresta a vivere oggi la volata finale: Dorothea Wierer è in testa con margine, ma al termine della pursuit di ieri restano ancora in corsa per il successo finale Lisa Vittozzi e la slovacca Anastasiya Kuzmina. Analizziamo dunque la situazione attuale: CLASSIFICA GENERALE 1 Wierer Dorothea Italy ITALY 894 2 Vittozzi Lisa Italy ITALY 852 3 KUZMINA Anastasiya Slovakia SLOVAKIA 844 CLASSIFICA ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 - Dorothea Wierer : “Contenta di essere riuscita a conquistare la Coppa di specialità” : Dorothea Wierer ha vinto la Coppa di specialità dell’inseguimento al termine della gara odierna valida per la Coppa del Mondo di Biathlon ma non è riuscita a chiudere il discorso per la classifica generale: l’azzurra resta comunque la favorita numero uno davanti alla compagna di squadra Lisa Vittozzi ed alla slovacca Anastasiya Kuzmina. Di seguito le dichiarazioni a fine gara dell’azzurra al sito federale: “Sono contenta ...