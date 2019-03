Dorothea Wierer euforica dopo la vittoria della Coppa del Mondo di Biathlon | “ho

sportfair

(Di domenica 24 marzo 2019)firma l’impresa: è la prima azzurrastoria a vincere ladeldi. L’atleta italiana al settimo cieloil successo Le dichiarazioni diaver vinto ladeldi, prima atleta italiana a riuscirci nella storia.“Quando ero bambina, non potevo immaginare che un giorno avrei vinto ladel. Sono molta orgogliosa di quello che ho fatto e sono orgogliosa anche di far parte di una Nazionale così forte. Siamo pochi atleti in Italia, ma abbiamo grande passione, diamo sempre tutto, a partire dai tecnici e dallo staff. Sono davvero felice. In questa stagione sono stata molto continua, anche sugli sci, sebbene ci sia stata qualche gara che non è andata al 100%. Ma non siamo macchine, siamo atleti, quindi ci sta.i successi possono esserci dei giorni no e viceversa. Ma sono ...

ItaliaTeam_it : SEMPLICEMENTE DORO. ?? Un'altra pagina di storia del biathlon tricolore, Dorothea #Wierer si aggiudica la sfera di… - Eurosport_IT : FANTASTICA DOROTHEA WIERER, LA CAMPIONESSA SEI TU! ???????? La Coppa del Mondo di biathlon arriva per la prima volta i… - Fisiofficial : È STORIA! DOROTHEA #WIERER @wonderDorofan VINCE LA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON: PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO PER L'ITALI… -