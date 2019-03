Donna in rianimazione per meningite | avviata la profilassi

meteoweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019) Unadi 71 anni, residente in un paese dell’Alessandrino è ricoverata, da ieri sera, inal pronto soccorso del policlinico san Martino di Genova permeningococcica.Laera stata visitata all’ospedale di Sestri e rimandata a casa. I familiari e tutte le persone che frequentano con continuità la settantenne sono state sottoposte aL'articoloinperlaMeteo Web.

Miti_Vigliero : RT @AnsaLiguria: Donna in rianimazione per meningite - Liguria - AnsaLiguria : Donna in rianimazione per meningite - Liguria - PiemonteBT : Ansa #news #Piemonte: Donna in rianimazione per meningite -