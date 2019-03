Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 24 Marzo 2019

Domenica 24 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Hurricane - Allerta uragano Alabama, 1992. Due giovani fratelli assistono alla morte del padre travolto dall'uragano Andrew. Le nubi sopra di loro assumono un aspetto decisamente inquietante che ricorda un teschio gigantesco. Ai giorni nostri uno di loro, Will, e' diventato un meteorologo esperto in uragani mentre l'altro,...

Domenica In - Lino Banfi e la figlia Rosanna : "Deve venirti un cancro per avere spazio sui giornali?" : Lino Banfi torna in tv. Questa volta ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 17 marzo insieme alla figlia Rosanna. L'attore ha parlato della lunga battaglia combattuta dalla figlia contro il cancro, iniziata dieci anni fa e poi vinta. Parlando della malattia Rosanna ha affermato che, nel momento in cui il padre Lino annunciò pubblicamente la sua malattia, lei iniziò ad essere inondata di telefonate e richieste ...

Domenica In - la battuta di Mara Venier sui buddisti scatena l'inferno : la conduttrice "a processo" : A Domenica In di Mara Venier, tra gli ospiti, Romina Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi. E nel corso dell'intervista trasmessa nel contenitore della Domenica pomeriggio di Rai 1, Romina torna a parlare della sua passione nonché segreto della sua serenità: il buddismo. Tanto che, ricorda, ha anche un

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 17 Marzo 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 17 Marzo 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Domenica 17 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Un colpo perfetto Michael Caine e Demi Moore in un thriller nella Londra degli anni 60. Un addetto alle pulizie e una manager insoddisfatta si alleano per derubare la multinazionale per cui lavorano (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Cuori puriAgnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 17 anni, vive sola con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castita' fino al matrimonio. Lui, 25 anni, e' un ...

Domenica In - ecco chi ha scelto la Venier per la speciale puntata sui papà : Per Domenica In quella di domani 16 marzo sarà una puntata interamente dedicata alla festa del papà vista la prossimità con la ricorrenza. Come anticipato da TvBlog, Mara Venier accoglierà nel salotto Domenicale di Rai1 Romina jr. e Cristel Carrisi, figlie di Al Bano e Romina Power, le quali si racc

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 10 Marzo 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 10 Marzo 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Domenica 10 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Da venerdì 8 Marzo Sky Cinema si è rinnovato con una nuova line-up dei canali, per una migliore esperienza di visione, più immediata e completa. L’offerta prevede due canali che offrono prime visioni: Sky Cinema Uno, il punto di riferimento per i successi...

Rita Dalla Chiesa a Domenica In : “Fabrizio? L’amore della mia vita”. E sui social : “Non sei sua moglie” : “Fabrizio è stato il vero amore della mia vita, quello con la A maiuscola. Credo che l’amore della vita sia uno. Certo, puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l’amore nella vita è uno, e per me era lui”, Rita Dalla Chiesa ricorda così l’ex marito scomparso improvvisamente quasi un anno fa. Un amore durato quindici ...

Domenica In - Rita Dalla Chiesa attaccata sui social : 'Non sei la moglie di Frizzi' : Nell'ultima puntata di Domenica In, programma condotto da Maria Venier, è stata ospite Rita Dalla Chiesa. La ex conduttrice della nota trasmissione su Rete 4, Forum, ha parlato del rapporto che aveva con Fabrizio Frizzi, suo ex marito. Le sue parole, però, hanno attirato anche molte critiche nel pubblico. Domenica In, Dalla Chiesa parla di Fabrizio Frizzi "C'è stato un momento in cui ho deciso di lasciarlo andare, non potevo oppormi alla ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 3 Marzo 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 3 Marzo 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Domenica 3 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Solo: A Star Wars StoryTempi duri per la Galassia, forze oscure tramano nell'ombra e minacciano la Repubblica. Ma Ian e' ancora troppo giovane per occuparsi delle cause dei grandi. L'unica cosa che desidera davvero e' pilotare una nave spaziale per sfuggire l'oppressione con Qi'ra, la ragazza che ama. Intrepido e sfrontato, ha carattere da vendere e il coraggio di provarci ma nella fuga qualcosa va storto e il destino lo separa da Qi'ra. Ian si ...

Domenica In - Stefano De Martino e la lettera : il pianto con Mara Venier. E sui baci con Belen : «L’amore non è mai sprecato» : La lettera dei genitori, il pianto con Mara Venier e i baci con Belen: «L’amore non è mai sprecato». Ospite di Domenica In è Stefano De Martino. Mara Venier mostra al ballerino le immagini in aeroporto mentre si scambia baci e abbracci con Belen Rodriguez insieme al figlio Santiago. La presentatrice si dice «commossa» dalle immagini. «È una non notizia», dice De Martino. «Per me e Belen è sempre così, non mi sono mai fatto problemi ad ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 24 Febbraio 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 24 Febbraio 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...