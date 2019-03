Domenica In | Milly Carlucci crolla in diretta | Cambiamo | soffro veramente

Fabrizio Frizzi - Milly Carlucci scoppia a piangere a Domenica In : «Una mancanza enorme» : «Una mancanza enorme». Il lungo applauso nasce spontaneo negli studi di Domenica In durante il ricordo di Fabrizio Frizzi di Milly Carlucci, ospite oggi di Mara Venier. «Quando ho sentito Carlotta (Mantovani) per la messa di martedì ho pensato come fosse possibile che sia passato già un anno dalla sua morte – dice in lacrime – Io penso che sia da qualche altra parte a fare qualcosa. La stima tra di noi era reciproca». Frizzi è morto ...

Milly Carlucci fa una gaffe con Anna Tatangelo a Domenica In : Milly Carlucci chiama ‘Angela’ Anna Tatangelo: la gaffe a Domenica In Oggi Domenica In si è aperta con un’intensa intervista ad Anna Tatangelo, reduce da un Festival di Sanremo di successo. Ma il piatto forte, come si suol dire, è arrivato dopo con l’entrata in scena di Milly Carlucci che ha chiesto alla padrona di casa dove si trovasse la fidanzata di Gigi D’Alessio così da salutarla adeguatamente. Una volta ...

Domenica In - Milly Carlucci : "Ballando Con Le Stelle ci fa scoprire l'anima di chi balla" : Mancano ormai pochi giorni al debutto della quattordicesima edizione di Ballando Con Le Stelle, che approderà su Rai 1 il 30 marzo. Nonostante rimangano ancora alcuni misteri sul cast e sulla nuova edizione del format, Milly Carlucci assicura si tratterà di un'edizione scoppiettante e lo riconferma anche in studio da Mara Venier, ospite a Domenica In con alcuni storici ballerini professionisti che vediamo nella trasmissione di Rai 1 ogni ...