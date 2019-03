Domenica In | Mara Venier e il segreto su Anna Tatangelo minorenne con Gigi D’Alessio | «Ho

Domenica IN - Anna Tatangelo piange e racconta del suo amore per Gigi - Mara Venier fa appello a Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo piange a Domenica IN e Mara Venier la conduttrice fa un appello a Gigi D’Alessio Ospite a Domenica In, Anna Tatangelo si è raccontata tra vita professionale e privata. Al centro della chiacchierata con Mara Venier, le critiche ricevute a Sanremo, in particolare l’accusa del giornalista Laffranchi che ha definito trash la sua carriera musicale. A … Continue reading Domenica IN, Anna Tatangelo piange e racconta del suo ...

Domenica In - Anna Tatangelo da Mara Venier : 'Quando minorenne - la prima volta con Gigi D'Alessio...' : È Anna Tatangelo l'ospite più attesa di Domenica In in onda il 24 marzo, e la cantante ciociara non tradisce le attese. Intervistata da Mara Venier , la cantante ciociara ha ricordato la prima ...

Domenica In - Anna Tatangelo finisce in lacrime : Mara Venier le fa vedere una foto - lei piange in diretta : finisce in lacrime l'intervista di Anna Tatangelo a Domenica In. La cantante ciociara è l'ospite più attesa della puntata in onda il 24 marzo e nel salotto di Raiuno Mara Venier parla di tutto, passato, presente e futuro, musica e vita privata. Si parte dagli esordi e si arriva alla relazione, chiac

Anna Tatangelo piange a Domenica In : Mara Venier fa un appello a Gigi : Domenica In: Anna Tatangelo in lacrime durante l’intervista con Mara Venier Ospite a Domenica In, Anna Tatangelo si è raccontata tra vita professionale e privata. Al centro della chiacchierata con Domenica In, le critiche ricevute a Sanremo, in particolare l’accusa del giornalista Laffranchi che ha definito trash la sua carriera musicale. A tal proposito Anna Tatangelo ha difeso il suo passato, affermando che non si può dire che ...

Domenica In - Anna Tatangelo da Mara Venier : "Quando minorenne - la prima volta con Gigi D'Alessio..." : È Anna Tatangelo l'ospite più attesa di Domenica In in onda il 24 marzo, e la cantante ciociara non tradisce le attese. Intervistata da Mara Venier, la cantante ciociara ha ricordato la prima esibizione al fianco di Gigi D'Alessio, suo futuro compagno e all'epoca già lanciatissimo volto dei "neomelo

Domenica In - Mara Venier e il segreto su Anna Tatangelo minorenne con Gigi D'Alessio : 'Ho dovuto firmare...' : A ospite di c'è . La presentatrice ha svelato un segreto riguardo la prima esibizione della cantante al fianco di , suo attuale partner. Quel famoso giorno Anna Tatangelo era minorenne e in ...

Domenica In contro Domenica Live - Mara Venier e Barbara D'Urso pronte alla sfida : ecco ospiti e anticipazioni : Barbara D'Urso e Mara Venier si preparano alla sfida in tv. Per Domenica Live la D'Urso ha mostrato una busta con le anticipazione della puntata del 24 marzo. Da un lato c'era scritto "Riservato a Domenica Live", dall'altra "Sviluppo choc". Ma non ha specificato di che sviluppo si tratti. Tra gli al

Stramilano Half Marathon – Quanti campioni dall’Africa : tutti i protagonisti della Mezza di Domenica : Atletica, Stramilano Half Marathon: i protagonisti della Mezza di domenica Nella Stramilano Half Marathon di domenica 24 marzo sarà ancora l’Africa a rivestire il ruolo di prima attrice. In campo maschile è atteso il keniano Jairus Kipchoge Birech, atleta da 7:58.41 sui 3000 metri siepi (specialità in cui fu quarto ai Mondiali di Pechino 2015) ma anche due volte vincitore (2016 e 2019) della Cinque Mulini. Con il pettorale numero 1 ...

Anticipazioni Domenica In - 24 marzo : chi ci sarà da Mara Venier : Domenica In Anticipazioni: Mara Venier chiama Milly Carlucci e il cast di Ballando Il nuovo appuntamento con Domenica In si prevede, anche questa settimana, ricco di ospiti d’eccezione, con grandi momenti musicali e non solo. Secondo le Anticipazioni della puntata del 24 marzo di Domenica In, in onda su Rai1, ampio spazio sarà dedicato a Ballando con le Stelle. Mara Venier, infatti, lascerà spazio a Milly Carlucci che presenterà al ...

Domenica In - Mara Venier mastica amarissimo : scippo e sfottò - la rivincita di Barbara D'Urso : Prima l'ospitata a Domenica Live con il fidanzato Oliver Kragl, poi la partecipazione a Live non è la D'Urso. Parliamo di Alessia Macari, passata dalla Domenica In di Mara Venier alle trasmissioni Mediaset di Barbara D'Urso. çeggi anche: Barbara D'Urso affossa Cristina Parodi "A noi Alessia Macari

Domenica In - Mara Venier vuota il sacco : 'Chi mi ha umiliato e perché - voleva farmi fuori' : Dopo anni in cui la Rai era stata massacrata dalla concorrenza Mediaset, Mara Venier ora si gode la rivincita. Già, il suo Domenica In su Rai 1 è un indiscutibile successo. E la rivincita è doppia: ...

Domenica In - Mara Venier vuota il sacco : "Chi mi ha umiliato e perché - voleva farmi fuori" : Dopo anni in cui la Rai era stata massacrata dalla concorrenza Mediaset, Mara Venier ora si gode la rivincita. Già, il suo Domenica In su Rai 1 è un indiscutibile successo. E la rivincita è doppia: per Zia Mara il successo arriva dopo essere stata tenuta per molto tempo in panchina. E così, ora, la

Domenica 24 marzo si corre la Maratonina 'Città di Pistoia' : Per questo, invito tutti a prendervi parte, tanto da atleti e appassionati di sport quanto da semplici spettatori. Saranno presenti maratoneti di spessore, con grandi attitudini, che sarà un piacere ...

Domenica In : Mara Venier bacia in bocca Pif - poi chiede scusa al coniuge : Nella puntata di Domenica In andata in onda ieri Mara Venier ha compiuto un gesto che, probabilmente, deve aver fatto ingelosire di molto il marito. Nicola Carraro, il marito della Venier, potrebbe arrabbiarsi molto per il bacio che la moglie ha stampato sulle labbra di Pif nel suo salotto. Domenica In, la conduttrice bacia Pif La Venier, consapevole forse di aver esagerato, subito dopo il bacio ha cercato di rimediare chiedendo al marito di non ...