Domenica In | Anna Tatangelo da Mara Venier | ' Quando minorenne | la prima volta con Gigi

Anna Tatangelo piange a Domenica In : Mara Venier fa un appello a Gigi : Domenica In: Anna Tatangelo in lacrime durante l’intervista con Mara Venier Ospite a Domenica In, Anna Tatangelo si è raccontata tra vita professionale e privata. Al centro della chiacchierata con Domenica In, le critiche ricevute a Sanremo, in particolare l’accusa del giornalista Laffranchi che ha definito trash la sua carriera musicale. A tal proposito Anna Tatangelo ha difeso il suo passato, affermando che non si può dire che ...

Domenica In - Lino Banfi e la figlia Rosanna : "Deve venirti un cancro per avere spazio sui giornali?" : Lino Banfi torna in tv. Questa volta ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 17 marzo insieme alla figlia Rosanna. L'attore ha parlato della lunga battaglia combattuta dalla figlia contro il cancro, iniziata dieci anni fa e poi vinta. Parlando della malattia Rosanna ha affermato che, nel momento in cui il padre Lino annunciò pubblicamente la sua malattia, lei iniziò ad essere inondata di telefonate e richieste ...

