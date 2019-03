Domenica In a tutto reggaeton | Mara Venier e Ornella Vanoni si scatenano in studio

Domenica Live - terremoto Barbara D'Urso : 'A Mediaset ci stanno pensando veramente' - tutto stravolto : A Barbara D'Urso serviranno litri e litri di caffè. Tra pochi giorni infatti assedierà letteralmente Canale5 poiché andrà in onda con 4 programmi: Pomeriggio Cinque , Domenica Live , Grande Fratello e ...

Domenica Live - terremoto Barbara D'Urso : "A Mediaset ci stanno pensando veramente" - tutto stravolto : A Barbara D'Urso serviranno litri e litri di caffè. Tra pochi giorni infatti assedierà letteralmente Canale5 poiché andrà in onda con 4 programmi: Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live – Non è la d’Urso. Secondo alcune indiscrezioni, proprio per consentire alla conduttrice di pote

Tutto pronto per il 3° Slalom automobilistico del Satiro - Domenica si corre : Anche il mondo dell'automobilismo si unisce ai messaggi di cordoglio per la scomparsa di Sebastiano Tusa. Per maggiori info e programma dettagliato: http://kinisia.it/

Previsioni Meteo - è una Domenica di sole e caldo su gran parte d’Italia ma domani cambia tutto [MAPPE e DETTAGLI] : 1/22 ...

Tutto pronto per il Carnevale Savignanese Domenica 3. : Maria De Mattias e terminerà presso la Fontana Angelica, uno dei simboli del borgo di Savignano Irpino, sarà animata da musica e spettacoli folkloristici itineranti a cura del gruppo "La Takkarata". ...

Domenica In - Mara Venier ribalta tutto. 'L'unico a chiamarmi per chiedermi scusa'. Ora come la mettiamo? : Colpo di scena a Domenica In . È Mara Venier a tornare sullo 'scandalo' del Festival di Sanremo che Domenica scorsa le ha azzoppato la trasmissione. La polemica sul televoto ha portato un furioso ...

Domenica In - Mara Venier ribalta tutto. "L'unico a chiamarmi per chiedermi scusa". Ora come la mettiamo? : Colpo di scena a Domenica In. È Mara Venier a tornare sullo "scandalo" del Festival di Sanremo che Domenica scorsa le ha azzoppato la trasmissione. La polemica sul televoto ha portato un furioso Ultimo e un'altra manciata di cantanti a disertare la partecipazione, già prevista, nel salotto di Raiuno

Chiusure Domenicali - tutto da rifare : si riparte con le audizioni : La proposta di legge sullo stop alle aperture h24, che tanto ha fatto discutere in questi mesi, è ancora in alto mare. Si riparte, dunque, dalla casella di via sulla proposta - che si è scontrata con ...

Chiusure Domenicali 2019 - tutto da rifare : ripartono le audizioni - Sky TG24 - : La presidente leghista della commissione Attività produttive della Camera, Barbara Saltamartini, conferma l'intenzione di recepire suggerimenti e proposte delle associazioni di categoria. Il testo ...

Chiusure Domenicali 2019 - tutto da rifare : ripartono le audizioni : Chiusure domenicali 2019, tutto da rifare: ripartono le audizioni La presidente leghista della commissione Attività produttive della Camera, Barbara Saltamartini, conferma l’intenzione di recepire suggerimenti e proposte delle associazioni di categoria. Il testo depositato “non è blindato”, ha detto il relatore Andrea ...

Chiusure Domenicali - tutto da rifare. Lega : "Testa cambiato - ricominciamo da capo" : ROMA - tutto da rifare. Sulla proposta di legge con cui il governo intende cancellare la liberalizzazione voluta da Mario Monti e regolamentare le aperture domenicali di negozi e centri commerciali, ...

Chiusure Domenicali - tutto da rifare. Il relatore Andrea Dara (Lega) : "Testo stravolto - ricominciamo da capo" : Ricominciano i confronti sulle Chiusure domenicali. Il testo è da rifare, "non è la Bibbia" dice il relatore Andrea Dara (Lega), "è aperto a qualsiasi miglioramento". Ricomincia allora la discussione e il confronto serrato tra le varie forze politiche sui negozi aperti la domenica. L'obiettivo del Carroccio è quello di non scontentare nessuno visto che ne va del lavoro di migliaia di dipendenti. Luigi Di Maio cerca ...

Chiusure Domenicali - tutto da rifare. Lega : "Testo stravolto - ricominciamo da capo" : ROMA - tutto da rifare. Sulla proposta di legge con cui il governo intende cancellare la liberalizzazione voluta da Mario Monti e regolamentare le aperture domenicali di negozi e centri commerciali, ...

Isola dei Famosi - anticipazioni diretta quarta puntata di Domenica 10 febbraio 2019 : tutto quello che succederà oggi : In diretta questa sera su la quarta puntata dell' , in onda oggi domenica 10 febbraio in prima serata su Canale 5. Il programma condotto dalla padrona di casa con il supporto di Alba Parietti, Alda D'...