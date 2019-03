Domani sciopero trasporto aereo | Alitalia cancella 95 voli su 550

Trasporto aereo - Domani sciopero : cancellati 97 voli Alitalia : Cancellazione di voli e conseguenti disagi per i passeggeri delle linee aeree a causa dello sciopero nazionale in tutto il settore del Trasporto domani lunedì 25 marzo. L'agitazione riguarda i ...

Costruzioni : Domani sciopero generale dei lavoratori del settore : ... andremo al confronto con la piattaforma alla base dello sciopero generale unitario di domani, sciopero che a questo punto diventa ancora più importante per sostenere le proposte del mondo del lavoro,...

Domani il GlobalStrikeforFuture - lo sciopero internazionale contro il cambiamento climatico : Gli studenti saranno all'opera dalle 8.30 alle 13.00 realizzando alcune fioriere per il cortile della scuola, utilizzando pneumatici fuori uso all'insegna dell'economia circolare. Il circolo ...

“Capire il cambiamento climatico” : la mostra supporta lo sciopero globale di Domani : domani, venerdì 15 marzo, giorno del Climate Strike mondiale, la mostra “Capire il cambiamento climatico” – Experience exhibition al Museo di Storia Naturale di Milano sarà aperta gratuitamente a tutti gli studenti che avranno partecipato alla mobilitazione globale dalle ore 13.00 in poi. Basterà condividere sui social un selfie e un pensiero in cui si aderisce al Global Strike, utilizzando gli hashtag #FridaysForFuture #ClimateStrike ...

Porti : sindacati - adesione sciopero e presidio Domani a Napoli : Roma, 12 mar. (AdnKronos) - "L'iniziativa politica e sindacale di Filt Cgil, Fit Cisl e UiltrasPorti della Campania e di altri territori sotto varie forme, contro l’ipotesi di autoproduzione, rientra nel quadro delle attività di contrasto che le segreterie nazionali hanno da tempo unitariamente avvi

Lo sciopero generale e nazionale di Domani - venerdì 8 marzo : Riguarderà i mezzi di trasporto, le scuole, le strutture sanitarie e non solo, e durerà l'intera giornata

Domani tutto il giorno treni e metrò a rischio : "È sciopero femminista" : sciopero per le donne, anzi "sciopero femminista". Donne e uomini Domani rischiano di non trovare mezzi pubblici o altri servizi: alcune sigle dei sindacati di base hanno proclamato una giornata di sciopero (dalle alle 24 di oggi alle 21 di Domani) con rivendicazioni che riguardano "la violenza maschile sulle donne, le discriminazioni di genere, la precarietà e la privatizzazione del Welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e ...

Da Domani la Gazzetta del Mezzogiorno non uscirà in versione cartacea a causa di uno sciopero della redazione : Da domani, domenica 3 marzo, la Gazzetta del Mezzogiorno non uscirà in versione cartacea a causa di uno sciopero della redazione. La situazione della Gazzetta, uno dei giornali più letti nel Sud Italia, è grave ormai da mesi: a settembre

Amazon - Domani sciopero delle consegne in Lombardia : Amazon, domani sciopero delle consegne in Lombardia Il 26 febbraio i driver della Regione incrociano le braccia e manifestano con un presidio sotto gli uffici della sede milanese del gruppo statunitense. Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti: "Ritmi di lavoro estenuanti". L'azienda: "Compensi ...

Sciopero studenti : anche a Reggio Calabria Domani in piazza contro l'esame di maturità : Nella giornata di domani, sia a Reggio Calabria che in almeno altre 50 città italiane è previsto uno Sciopero nazionale degli studenti che manifesteranno contro i nuovi sistemi riguardanti l’esame di maturità e le sue nuove modalità di svolgimento. Reggio Calabria, studenti pronti a scendere in piazza Il 22 febbraio gli studenti dei licei di Reggio Calabria scenderanno in piazza per manifestare contro la nuova riforma riguardante gli esami di ...

Belgio - cieli chiusi Domani per sciopero : 21.45 Paralisi totale nei cieli del Belgio tra le 22 di martedì 12 febbraio e le 22 di domani: nessun volo potrà partire dal Belgio o atterrarvi per lo sciopero generale dei controllori di volo. Lo rende noto il gestore in un comunicato. Skeyes ha deciso lo stop, poichè non ha garanzia che vi sia copertura sufficiente dei servizi da parte del personale. Saranno consentiti voli governativi, militari e d'emergenza, ma potrebbero scattare ritardi ...

