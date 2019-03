Diete per perdere peso e dimagrire velocemente | ecco quali

Fame Zero e Diete sane per tutti : vitale il ruolo delle aree urbane : Includere l’alimentazione e una nutrizione migliore come componenti importanti nella pianificazione urbana è fondamentale per raggiungere lo sviluppo sostenibile, incluso Fame Zero e diete sane per tutti , ha affermato oggi il Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva. “Dobbiamo confrontarci con le città perché è lì che vive, si alimenta e lavora sempre più gente e dove dobbiamo implementare gli impegni presi a livello ...

Diete a confronto per perdere peso : con quelle iperproteiche pochi vantaggi : Ad oggi sono state sperimentate molte Diete per ridurre il peso, ma non si conoscono gli esiti finali. I ricercatori del Department of Nutrition and Dietetics, Università di Atene, hanno analizzato e confrontato i dati in un lavoro pubblicato nel gennaio 2019 sulla rivista Metabolism Clinical and Experimental. Il metodo Dietetico più studiato per gestire il peso è stato quello mediterraneo, caratterizzato da un alto consumo di frutta e verdura, ...