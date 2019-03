Detroit Become Human | I Requisiti PC

Detroit : Become Human - Heavy Rain - Beyond : Two Souls - The Outer Worlds e molti altri titoli arriveranno su PC in esclusiva Epic Games Store : Recentemente Epic Games ha avviato una serrata campagna volta ad accaparrarsi quante più esclusive possibile per il suo Epic Games Store. Dopo aver ottenuto Metro Exodus, The Division 2 e Phoenix Point ora è il turno di 3 importanti ex esclusive Sony.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, è stato da poco annunciato che Detroit: Become Human, Heavy Rain e Beyond: Two Souls arriveranno su PC nel prossimo futuro, come esclusive Epic Games ...