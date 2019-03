Del Piero | ' Per Ronaldo scegliere la Juve è stato un grande affare'

Del Piero : “Sorpreso da scelta Zidane. Vi dico il perché di tutte le finali perse. Sulla retrocessione…” : E’ una bandiera della Juventus. La Champions l’ha vinto una volta sola, sfiorandola in altre circostanze, ma ha contribuito alla vittoria di tanti trofei bianconeri. Alessandro Del Piero ha concesso un’intervista al quotidiano spagnolo Marca affrontando tanti argomenti. “Per chi come me – le sue parole – sa cosa sia la Juve, in termini di mentalità, la rimonta contro l’Atletico non è inaspettata. E ...

Del Piero ambasciatore di Euro2020 : «Sono contentissimo» : TORINO - Prende forma la "squadra" degli ambasciatori di Euro2020 , nel nuovo format per festeggiare i 60 anni dall'istituzione del campionato continentale per Nazionali: sarà infatti itinerante, ...

Del Piero : 'Juve tornerà a vincere Champions. Se non quest'anno - non sarà fallimento' : Cristiano voleva una squadra che valeva nel mondo e scegliere la Juve è stato un grande affare". Sul prosieguo della Champions League, aggiunge: "Non vincerla non sarebbe un fallimento, è una parola ...

L’elenco degli ambasciatori di Euro 2020 : ci sono Del Piero e Zambrotta : sono presenti anche Alessandro Del Piero e Gianluca Zambrotta nell’elenco dei 34 ambasciatori nominati per rappresentare UEFA Euro 2020, avranno il compito di supportare il 60° anniversario Euro che si giocherà in 12 città diverse. “sono orgoglioso che leggende Euro come Peter Schmeichel, David Trezeguet e Luís Figo siano attivamente coinvolti nella promozione del 60° anniversario dei Campionati Europei UEFA”, ha detto il ...

L’Uefa annuncia gli ambasciatori di Euro 2020 : Del Piero e Zambrotta per l’Italia : La UEFA ha annunciato lo schieramento iniziale degli ambasciatori di UEFA Euro 2020 incaricati di promuovere il torneo che si svolgerà in 12 diverse città Europee dal 12 giugno al 12 luglio 2020 per celebrare il 60° anniversario della competizione. Le trentaquattro leggende che hanno segnato la storia dei Campionati Europei UEFA sono state rappresentate […] L'articolo L’Uefa annuncia gli ambasciatori di Euro 2020: Del Piero e ...

Non si vive di solo… calcio! Del Piero si dà alla ristorazione - l’ex Juventus rileva un locale a Milano : Del Piero si dà alla ristorazione: non solo calcio nella vita dell’ex attaccante, Alessandro pronto a rilevare un locale a Milano Alessandro Del Piero amplia i propri affari. Dopo aver aperto il ristorante ”Numero 10” a Los Angeles circa un anno fa, l’ex calciatore della Juventus pare sia intenzionato a rilevare un locale in zona Piazza Gae Aulenti a Milano. Secondo la rivista ‘Chi’, lo sportivo non si ...

Del Piero fa impazzire i tifosi : rovesciata pazzesca sulla sabbia -VIDEO- : DEL Piero – Alex Del Piero resta in forma smagliante. Il capitano bianconero ha dimostrato negli anni che la classe non svanisce. La tecnica d’altronde non va via con gli anni e Pinturicchio ci dimostra che la forma fisica non l’ha persa. Leggi anche: De Ligt-Juventus, arriva la svolta: offerta monstre dei bianconeri! I dettagli […] More

Del Piero fa sognare i tifosi nostalgici : rovesciata pazzesca -VIDEO- : Alessandro Del Piero non ha bisogno di alcuna presentazione. L’ex capitano bianconero, come evidenziato in un video instagram della pagina “Che fatica la vita da bomber”, ha colto l’occasione per evidenziare tutta la sua classe con una super rovesciata in spiaggia durante una partita di calcetto. L’ex numero 10 della Juventus ha poi scherzato una […] L'articolo Del Piero fa sognare i tifosi nostalgici: ...

Scomparsa di Giampiero Mucciaccio - il cordoglio Dell'assessore Matteo Lepore : Una sorta di battaglia che ebbe inizio nel 2008 quando ancora questo tema non andava sulle pagine dei giornali ed era poco dibattuto nell'ambito della politica. Mucciaccio aveva una capacità ...

Bologna. Scomparsa di Giampiero Mucciaccio : il cordoglio Dell’assessore Matteo Lepore : L’assessore alla cultura e alla promozione della città, Matteo Lepore, ha espresso le condoglianze dell’Amministrazione comunale di Bologna alla famiglia

Del Piero : ‘Dopo sette scudetti consecutivi i tifosi vogliono vincere la Champions’ : Alessandro Del Piero, impegnato nel Trophy Tour della Uefa, durante il quale ha accompagnato la Champions League in Indonesia, intervistato dal sito ufficiale della Federazione ha fatto il punto sul quarto della Juve contro l'Ajax. Il pericolo Ajax L'ex bianconero ha iniziato la sua testimonianza parlando degli olandesi, autori di un ottavo di finale sorprendente, infatti all’andata gli uomini di Erik ten Hag hanno perso ad Amsterdam per 2-1 ...

L'influencer ed ex naufraga Dell'Isola Taylor Mega contro Giampiero Mughini : "Ti leggono grazie a me" : Su Instagram la lunga e piccata replica a una lettera pubblicata su Dagospia da Giampiero Mughini che criticava il fenomeno...

Taylor Mega - furia contro Giampiero Mughini : «Ti leggono grazie a me. Fabrizio Corona massimo esponente Della tua categoria» : Con un lungo post Taylor Mega, influencer ed ex naufraga all?Isola dei Famosi ha risposto su Instagram a una lettera di Giampiero Mughini scritta a Dagospia in cui parlava appunto delle nuove...

Giampiero Mughini scrive : 'Le influencer? Delle pu...nelle' - Taylor Mega non ci sta : La biondissima ex fiamma di Flavio Briatore nonché ex concorrente a L'Isola Dei Famosi 2019 Taylor Mega, è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica, a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate via social a margine del contenuto pruriginoso di una lettera scritta dal noto autore Giampiero Mughini. Nello specifico, l'ex isolana si è abbandonata ad un lungo sfogo, rilasciando per iscritto Delle parole tra le sue Instagram stories, alludendo al ...