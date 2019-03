movieplayer

(Di domenica 24 marzo 2019) DopoInevitabile chiedersi come partecipare ad unche viene presentato ad uno dei festival di cinema più importanti al mondo possa cambiare la vita di una ragazza romagnola. Risponde ...

blogstreetnews : [Fonte: movieplayer_it tv] Dafne, intervista a Federico Bondi: 'Non è un film sulla sindrome di Down, ma sulle riso… - FilmFilmFilmF : Dafne, intervista a Federico Bondi: 'Non è un film sulla sindrome di Down, ma sulle risorse che abbiamo dentro - smithwinstons : Dafne, intervista a Federico Bondi: 'Non è un film sulla sindrome di Down, ma sulle risorse che abbiamo dentro -