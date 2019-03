Cutrone | parla l' agente | Non si muove dal Milan

Cutrone - il procuratore parla del suo futuro in radio : Si accendono i fari sul futuro in rossonero per Patrick Cutrone. Il 21enne gioellino del Milan, re dell’overtime, sta vivendo un periodo non facile e insieme al suo agente Donato Orgnoni probabilmente si trova in una situazione di stallo circa il suo destino a Milano. L’impressionante media realizzativa di Piatek, con 7 reti segnate in 6 partite, ne ha fatto da subito una colonna portante dell’attacco rossonero, ciò ha ...