Cuneo | all' Orto delle Arti arriva Antonio Sorgentone | il vincitore di Italia' s Got Talent

Cuneo-Asti ma non solo : Conte e Toninelli lunedì facciano un salto al Tenda e in Valle Stura! : Dopo Cherasco, Toninelli e Conte potrebbero fare un salto anche a Demonte, Aisone, Vinadio e poi al Tenda . Così potrebbero capire quanto è isolato questo pezzo di Italia. La Asti-Cuneo è un'...

Corso di canto al "Varco" di Cuneo con la musicista torinese Sabrina Pallini : "Varco", il nuovo spazio dedicato alla formazione e alla produzione audio-visiva in via Pascal 5/L a Cuneo, ospiterà il Corso "Io canto" con Sabrina Pallini. La musicista di origini torinesi ha ...

Allarme siccità : “Il Cuneo saluto del Po mette a rischio decide di ettari” : “I millimetri di pioggia caduti in questi giorni, dopo i lunghi mesi caratterizzati da una scarsità di precipitazione allarmante, non risolvono i problemi della scarsità di acqua dolce per l’irrigazione e nemmeno dell’aumento della salinità dei terreni, provocata dal risalire dell’acqua di mare lungo il Delta del Po, quando la portata e’ troppo bassa”. Lo sottolinea Cia – Agricoltori Italiani di Ferrara, ...

Pallavolo Femminile A1 – Nell’11ª Giornata c’è il ‘Derby delle Bollicine’ fra Bosca S. Bernardo Cuneo e Imoco Volley Conegliano : La Bosca S. Bernardo Cuneo, ambasciatrice dello spumante piemontese, si prepara ad affrontare le campionesse d’Italia della Imoco Volley Conegliano, in arrivo dalle terre del prosecco Il tempo della vendemmia è passato ma le due bollicine più famose d’Italia torneranno protagoniste in un campo particolare, quello del Volley Femminile. Sabato 16 marzo alle 20:30 al Pala UBI Banca di Cuneo la Bosca S. Bernardo, intrecciata a doppio filo ...

Allo Stadio del Nuoto di Cuneo arriva la prima gara di pallanuoto paralimpica : Si svolgerà domenica 17 marzo, dalle 9,30, Allo Stadio del Nuoto di Cuneo, la prima competizione provinciale di pallaNuoto paralimpica. Padrona di casa e organizzatrice dell'evento, insieme al ...

Pallavolo - la Lardini Filottrano non si ripete : sconfitta a Cuneo : Cuneo. La Lardini non riesce a ripetersi sui livelli delle ultime prestazioni e perde 3-0 a Cuneo. La formazione filottranese paga una serata sottotono in tutti i fondamentali e solamente nel terzo ...

Cuneo - incidente sul lavoro alla Sibelco di Robilante : operaio travolto e ucciso da una frana : L’incidente sul lavoro alla Sibelco di Robilante, nel Cuneese. Secondo una prima ricostruzione la vittima, il quarantaduenne Danilo Damasso, stava lavorando in cava alla guida di una ruspa quando una grossa frana di silicio si sarebbe staccata dalla parete e avrebbe travolto il macchinario schiacciando l’operaio.Continua a leggere

Cuneo/ Le emozioni dei 90 pellegrini Ail all'udienza con il Santo Padre a Roma : C'erano anche 90 pellegrini dell'Ail Sezione di CUNEO "Paolo Rubino" in Aula Paolo VI in Città del Vaticano per l'udienza con il Santo Padre in occasione del cinquantenario dalla fondazione dell'Ail ...

Altra tegola per i Renzi : "Lalla" a giudizio a Cuneo : Fa bene Matteo Renzi a chiedere, un giorno sì e l'altro pure, subito il processo per i suoi genitori, 'vedremo se questo procedimento porterà a una condanna o no', rivolgendosi ai magistrati,, facendo ...

Furto di portafogli : 19enne inseguito dall'atrio della stazione di Cuneo e preso vicino all'ospedale : Riceviamo e pubblichiamo: "Aumentati da inizio anno i servizi di controllo della Polizia di Stato per prevenire criminalità e degrado nell'ambito delle Stazioni Ferroviarie, con risultati che non ...

Fiamme Gialle nel reparto di Chirurgia Vascolare dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo : Indagine in corso della Guardia di Finanza di Cuneo che, nei giorni scorsi, ha effettuato una perquisizione nel reparto di Chirurgia Vascolare dell'ospedale Santa Croce. L'indagine è in mano alla ...

Cuneo/ Domenica emozioni sul palco del "Toselli" con il Balletto nazionale di Györ : Domenica 3 marzo alle ore 21.00 al Teatro Toselli di CUNEO la Fondazione Egri per la Danza di Torino invita il Balletto nazionale di Györ , la principale Compagnia di danza neoclassica e moderna ...

Tolti 8 punti al Cuneo - 6 alla Reggina : Ammenda di 10 mila ciascuno al Genoa e al suo presidente Enrico Preziosi, che ha patteggiato; 8 punti di penalizzazione al Cuneo, sette mesi di inibizione e mille euro di multa a Oscar Becchio, ...

