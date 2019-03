Ct Finlandia | Italia più forte del girone

Italia-Finlandia 2-0 : Barella e il «millennial» Kean a segno Pagelle : il ragazzino spietato : Nell’esordio delle qualificazioni a Euro 2020 la squadra di Mancini stenta ma vince in modo netto. E lo juventino, all’esordio dal 1’, diventa il baby goleador in gare ufficiali

Diretta Italia-Finlandia/ Risultato finale 2-0 - streaming Rai : vittoria azzurra : Diretta Italia Finlandia: streaming video e tv della partita di questa sera a Udine, esordio degli azzurri nelle Qualificazioni agli Europei del 2020.

Barella-Kean - l'Italia dei giovani c'è : si arrende la Finlandia : UDINE - Buona la prima, l' Italia c'è e batte la Finlandia 2-0 grazie alle reti di Barella nel primo tempo e Kean nella ripresa. Ottimo esordio dunque per gli azzurri nel girone di qualficazione ad ...

Italia-Finlandia 2-0 : Barella e il «millennial» Kean a segno - gli azzurri partono bene : Nell’esordio delle qualificazioni a Euro 2020 la squadra di Mancini stenta ma vince in modo netto. E lo juventino, all’esordio dal 1’, diventa il baby goleador in gare ufficiali

Italia - le parole di Kean - Barella e Quagliarella al termine del match vinto contro la Finlandia : Al termine del match vinto contro la Finlandia, i calciatori azzurri Kean, Barella e Quagliarella hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai. Nel dettaglio l’attaccante della Juventus ha detto: “Essere entrato nella storia azzurra è un motivo in più per continuare a lavorare. Ci sono tanti traguardi davanti a me e ho l’obiettivo di raggiungerli. Volevo dimostrare di meritare la chance che mi ha dato ...

Italia-Finlandia - Mancini : 'Gara difficile - cresciuti nella ripresa. Kean è forte' : Mancini aveva chiesto un'Italia giovane, spettacolare e vincente. E l'ha ottenuta! Gli azzurri vincono 2-0 contro la Finlandia grazie ai gol di Barella e Kean, due giovanissimi alla prima rete in ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia-Finlandia 2-0. Roberto Mancini : “La voglia era quella di fare gol” : L’Italia ha sconfitto per 2-0 la Finlandia nella prima gara delle Qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020: decisivi i gol di Barella nel primo tempo e di Kean nella ripresa. Al termine della sfida hanno parlato ai microfoni della RAI il CT Roberto Mancini e l’attaccante Fabio Quagliarella. Così il tecnico azzurro: “Non era facile perché poi loro si sono chiusi subito cambiando modo di giocare, mettendo 5 difensori. La ...

Italia-Finlandia - Mancini : “Non facile - ma c’è qualità con Kean o Zaniolo” : ITALIA FINLANDIA 2-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato della vittoria contro la Finlandia: “Non era facile perché si sono chiusi subito con cinque difensori. Siamo stati contratti all’inizio, ma la voglia era quella di riuscire a fare gol e nel secondo tempo siamo […] L'articolo Italia-Finlandia, Mancini: “Non facile, ma c’è ...

Italia-Finlandia - Mancini ammette : “non era facile portare a casa la vittoria. Kean? Ha margini enormi” : Il ct azzurro ha analizzato la vittoria ottenuta contro la Finlandia, soffermandosi anche sulla prestazione di Kean Sorrisi e soddisfazione per Roberto Mancini dopo il successo ottenuto dall’Italia contro la Finlandia, stesa con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Barella e Kean. AFP/LaPresse Il ct azzurro ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando le difficoltà di un match che nascondeva numerose insidie: ...

Italia-Finlandia 2-0 : Barella e Kean - gli azzurri nel nuovo millennio : Una buona Italia liquida 2-0 la Finlandia e comincia nel migliore dei modi il percorso di qualificazione agli Europei del 2020. Gli azzurri sbloccano subito il match con il tiro da lontano di Barella...

Europei - l'Italia di Mancini batte la Finlandia 2-0 : gli azzurri ripartono da Barella e Kean : l'Italia supera 2-0 la Finlandia nella gara valida per il Gruppo J di qualificazione a Euro 2020. A segno Barella al 7' del primo tempo e Kean al 29' della ripresa. Gli azzurri salgono a tre punti, gli scandinavi rimangono fermi a 0.

Calcio - esordio positivo per l'Italia sul palcoscenico d'Europa : 2-0 alla Finlandia : l'Italia di Mancini protagonista di un esordio positivo alle qualificazioni degli europei di Calcio: 2-0 alla Finlandia a Udine. Un gol per tempo, il più classico dei risultati. In rete Barella e Kean (il primo nato nel nuovo millennio a segnare in Nazionale).

L'Italia vince 2-0 contro la Finlandia : decidono le reti di Barella e Kean : L'Italia di Roberto Mancini, alla Dacia Arena di Udine, vince e convince contro la ben organizzata Finlandia e parte con il piede giusto per le qualificazioni agli Europei del 2020. Gli azzurri hanno regolato con un secco 2-0 i finnici con le reti di Niccolò Barella, realizzato nel primo tempo, e del giovanissimo Moise Kean, realizzata nella ripresa: entrambi alla prima gioia con la maglia della nazionale. L'Italia non stecca così all'esordio ma ...

Italia-Finlandia - Mancini : “Bisogna lavorare tanto - ma abbiamo fatto bene. Kean ha qualità” : Si è appena conclusa la prima gara di qualificazione per l’Italia, impegnata a Udine contro la Finlandia. Al fischio finale il Ct azzurro Roberto Mancini si presenta ai microfoni Rai per commentare la partita appena conclusa. Queste le sue parole: “Gara non facile, si sono chiusi quasi subito. Un po’ contratti all’inizio ma tutto sommato è andata bene. Immobile deve star tranquillo, i gol arrivano se non si cercano, ...