Cremona-Olimpia Milano basket oggi 24 marzo | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di domenica 24 marzo 2019) Sarà la Vanoliad affrontare l’AX Armani Exchangenel 23° turno di campionato di Serie A 2018-2019, al PalaRadi, teatro di questo derby lombardo.Le statistiche, in questa partita, vanno in gran parte contro la formazione allenata da Meo Sacchetti:ha infatti vinto in casa soltanto una volta contronei suoi trascorsi di A, nella stagione 2011-2012 per 77-73, con 24 punti di Jason Rich. Comprese Coppa Italia e Supercoppa, l’ha all’attivo ben tredici successi consecutivi contro la Vanoli. I momenti delle due formazioni sono diversi e simili insieme:ha perso sia contro Venezia nell’ultima di Serie A che contro il Panathinaikos in una sfida quasi decisiva di Eurolega, mentreha interrotto contro Varese una striscia positiva di tre partite (compresa quella assegnata a tavolino per 20-0 contro Sassari, ...

infoitsport : L’Olimpia cerca le energie fisiche e nervose per imporsi a Cremona - camilliadi : Cremona Basket - Olimpia Milano Lega A1 24-03-2019: il pronostico - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMI1936: L'Olimpia cerca le energie fisiche e nervose per imporsi a Cremona ? -