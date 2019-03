Coralli? Ci sono anche nei fondali di Brindisi Ma non sono da gioielleria - Senza

Puglia - non esiste nessuna 'barriera Corallina' : sono solo delle biocostruzioni naturali : In Puglia non esiste nessuna barriera corallina. La notizia, incredibile, e che lascia l'amaro in bocca a tutti, è stata data sulle pagine on-line del Quotidiano di Puglia. La testata giornalistica spiega che si è trattato di una "notizia gonfiata", questo perché si voleva in qualche modo richiamare l'attenzione sulla vita marina, nella speranza che qualcuno decida magari di investire fondi nella ricerca. Quello che davvero esiste al largo delle ...