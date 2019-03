Coppa del Mondo Spada – Italia femminile di bronzo a Chengdu

Coppa del Mondo - 3° posto per le spadiste a Chengdu e per gli sciabolatori a Budapest : L'Italia conquista sulle pedane cinesi di Chengdu il primo podio stagionale nella Coppa del Mondo di spada femminile. Le azzurre guidate dal CT Sandro Cuomo salgono sul terzo gradino del podio al termine della tappa cinese del circuito mondiale, grazie proprio alla vittoria contro la Cina ...

Biathlon – Hofer 6° nella mass start a Oslo : Johannes Boe si aggiudica la Coppa del Mondo : Hofer è sesto anche nella mass start a Oslo e raggiunge l’obiettivo della top ten in classifica. Johannes Boe domina: è grande slam Johannes Boe completa la sua stagione straordinaria con il sedicesimo trionfo in Coppa del Mondo e un clamoroso grande slam. Il norvegese ha vinto tutte le coppe di specialità oltre alla sfera di cristallo e, dominando l’ultima gara davanti al pubblico di casa, come aveva già fatto nella sprint e ...

Dorothea Wierer nella storia : vince la Coppa del Mondo di biathlon - delirio azzurro : Bella, brava, veloce, precisa e negli ultimi sette giorni prima campionessa del Mondo e poi vincitrice della Coppa del Mondo generale di biathlon. Dorothea Wierer, miss biathlon, nella terra delle fiabe, qual è la Norvegia, ha realizzato un sogno che inseguiva da tanti anni, da quando si è fatta con

Classifica Finale Coppa del Mondo biathlon 2018-2019 : Johannes Boe vince tutte le graduatorie - Lukas Hofer decimo nella generale : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Lisa Vittozzi - vincerai domani : la predestinata del biathlon azzurro - una stagione da incorniciare e il sogno Coppa del Mondo : Non hai vinto oggi, vincerai domani. Questo è l’augurio che si può fare a Lisa Vittozzi che è rimasta in lotta per conquistare la Coppa del Mondo generale fino all’ultima gara ma non è riuscita ad alzare al cielo la Sfera di Cristallo finita nella mani di Dorothea Wierer, compagna di squadra e amica. Questa stagione è da incorniciare per il biathlon italiano che ha toccato picchi mai visti nella storia, la doppietta nella classifica ...

Spalti gremiti ad Asseminello per l'assegnazione della prima Coppa Sardegna : atleti disabili superstar : ... grazie alla collaborazione di tutte le componenti del mondo del calcio. Promosso a pieno regime da qualche anno anche in Sardegna, sta raccogliendo sempre più adesioni e risultati positivi. Tra i ...

Sci di Fondo – De Fabiani 4° nell’inseguimento in Quebec : Coppa del Mondo a Klaebo : Italia protagonista nell’inseguimento in Quebec: De Fabiani ancora 4°, Pellegrino 6°, arriva la top ten in classifica generale. La Coppa va a Klaebo Francesco De Fabiani si conferma tra i big dello sci di Fondo mondiale chiudendo al quarto posto anche nell’inseguimento in Quebec dopo lo stesso piazzamento ottenuto nella mass start. L’altra bella notizia che arriva dal Canada dopo i 13,3 chilometri in tecnica libera è ...

Classifica Finale Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo batte all’ultimo metro Alexander Bolshunov! : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Johannes Boe completa il Grande Slam - trionfo nella mass start di Oslo. Hofer sesto : Johannes Boe ha completato la stagione da favola e ha vinto anche la mass start di Oslo, gara conclusiva della Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Il fuoriclasse norvegese si è imposto di fronte al proprio pubblico e ha così messo a segno il 16° successo stagionale (record assoluto), alzando al cielo anche la Sfera di Cristallo di specialità e chiudendo con il mitologico Grande Slam visto che ha portato a casa la Coppa del Mondo generale e tutte ...

Dorothea Wierer nella storia : vince la Coppa del Mondo di Biathlon : Dorothea Wierer è la prima atleta italiana che vince la Coppa del Mondo di Biathlon ed è solo la terza, uomini compresi, capace di conquistare nello stesso anno il titolo della Coppa del Mondo e un oro ai Mondiali. Alla Wierer è bastato un dodicesimo posto, nell'ultima gara della stagione, per diventare campionessa.Continua a leggere