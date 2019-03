Coppa del Mondo di scherma paralimpica Giordan conquista il bronzo

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Heng Zhang sbaglia ma resta in resta dopo la terza serie delle qualificazioni - rimonta Diana Bacosi : Va in archivio anche la terza serie della prima giornata di qualificazioni dello skeet femminile, nell'ambito della Coppa del Mondo di Tiro a volo 2019, in cors

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Heng Zhang sbaglia ma resta in resta dopo la terza serie delle qualificazioni - rimonta Diana Bacosi : Va in archivio anche la terza serie della prima giornata di qualificazioni dello skeet femminile, nell’ambito della Coppa del Mondo di Tiro a volo 2019, in corso ad Acapulco (Messico), con la cinese Heng Zhang in testa alla classifica, dopo aver rimediato appena un errore, maturato proprio nel corso dell’ultima sessione, per un punteggio complessivo di 74. Due le atlete in seconda piazza, distanti appena un piattello, ovvero la ...

Bebe Vio vince ancora in Coppa del Mondo : 'Carica per Tokyo - non vedo l'ora' : Bebe Vio vince ancora in Coppa del Mondo ed è sempre più vicina alla qualificazione a Tokyo 2020 . A Pisa la campionessa azzurra della scherma paralimpica coglie la vittoria n.21 in Coppa del Mondo, la seconda su due gare in questo inizio di stagione, e fa un passo in avanti verso la qualificazione. 'Sono già carica, mancano 520 giorni ma non vedo l'ora..', dice al termine dell'assalto ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Aliya Mustafina torna a vincere! La Zarina festeggia a Birmingham - battuta McCusker nell’all-around : Il ritorno della Zarina! Aliya Mustafina ha vinto la terza tappa della Coppa del Mondo all-around che si è disputata oggi a Birmingham (Gran Bretagna), la russa è riuscita nell’impresa di trionfare sul giro completo col punteggio di 53.564. La 24enne torna a imporsi in una gara internazionale dopo quasi tre anni dall’ultima volta: nel 2016 si confermò Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche, poi rimase incinta e al rientro ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Heng Zhang in testa dopo le prime due serie dello skeet - 16^a Katiuscia Spada : Si è da poco conclusa la prima giornata delle qualificazioni per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Tiro a volo, specialità skeet femminile, in corso ad Acapulco (Messico), con la cinese Heng Zhang in testa dopo le prime due sessioni a punteggio pieno, avendo centrato tutti e 50 i piattelli a disposizione. Seconda posizione momentanea per la connazionale Donglian Zhang, a quota 49, stesso punteggio della statunitense Samantha Simonton, della ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Gabriele Cimini sale sul podio a Buenos Aires : Gabriele Cimini sale sul podio nella tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Buenos Aires. Il toscano ha chiuso al secondo posto dopo essere stato sconfitto in finale dal russo Sergey Bida con il punteggio di 15-11. In precedenza Cimini aveva superato sempre per 15-6 sia nei quarti di finale Kazuyasu Mino sia in semifinale l’americano Curtis McDowald, salito sul podio insieme all’ungherese Andras Redli, sconfitto in semifinale ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo : quando si ritorna in gara? Attesa fino a novembre! Calendario - date - programma : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica riservata alle singole specialità si prende una lunghissima pausa e tornerà soltanto nel weekend del 21-24 novembre quando a Cottbus (Germania) andrà in scena la quinta tappa della competizione che mette in palio dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Otto mesi di sosta per permettere alle atlete di prepararsi anche in vista delle varie rassegne continentali e dei Mondiali che andranno in scena a ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari e Lara Mori : corsa lanciata verso le Olimpiadi 2020. L’Italia brilla in Coppa del Mondo - passi verso Tokyo : La prima parte della Coppa del Mondo 2018-2020 di Ginnastica artistica (sì, il massimo circuito itinerante riservato alle singole specialità è formalmente spalmato su ben tre stagioni…) si è conclusa con la tappa di Doha: siamo arrivati a metà del cammino, si sono disputate le prime quattro gare delle otto in programma. Il bilancio, dopo aver disputato tre eventi in un mese (calendario eccessivamente compresso), è molto soddisfacente in ...

