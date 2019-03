Conto alla rovescia da giugno su Canale 5 e le date degli altri preserali Anteprima

Google Fit si aggiorna alla versione 2.10.36 : può tenere Conto dei dislivelli e tracciare il sonno : Tra le novità c'è l'inclusione di grafici che tengono conto del dislivello affrontato mentre si traccia una delle attività supportate L'articolo Google Fit si aggiorna alla versione 2.10.36: può tenere conto dei dislivelli e tracciare il sonno proviene da TuttoAndroid.

Spoiler Il paradiso delle signore : si allargano i dubbi sul Conto di Lisa : Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che attira l'attenzione dello spettatore mettendolo di fronte a nuovi colpi di scena. Potrebbe venire fuori l'attesa verità sul conto di un personaggio divenuto sempre più centrale nel corso degli appuntamenti. Gli Spoiler degli episodi trasmessi da lunedì 1 fino a venerdì 5 aprile rivelano che Riccardo verrà riportato a casa da Luca Spinelli. ...

Conto alla rovescia per l'Unesco Cities Marathon : ... sempre venerdì 29 marzo, al Teatro Adelaide Ristori di Cividale del Friuli, ore 20, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti,, sarà poi protagonista di 'Aiuta ad Aiutare', una serata di scienza ...

Misteri italiani un po’ meno misteriosi : dalla P2 alle stragi - il racConto-inchiesta di Giuliano Turone (a misura di millennial) : I Misteri italiani sono un po’ meno Misteriosi di quello che si pensa. Certo, non tutti hanno trovato una verità giudiziaria, a cominciare dalla madre di tutti i Misteri italiani, la strage di Piazza Fontana, cinquant’anni fa. Altri hanno trovato una verità faticosa, intossicata dai depistaggi, per esempio la strage di Bologna. Altri una verità monca, contraddittoria, con altalene di condanne e assoluzioni fra i diversi gradi di ...

Bus in fiamme - il racConto di Ramy che per primo ha dato l’allarme : “Cercavo di salvarli”. Padre : “Dategli la cittadinanza” : “Pensavo solo agli altri, salvavo almeno gli altri. Anche se mi avesse scoperto, io sono una persona. Cercavo di salvarne 53“. Così Ramy, 14 anni a luglio, nato in Italia da genitori egiziani, racconta l’ora più lunga della sua giovane vita, da Crema alla Paullese, in provincia di Milano, dove il bus su cui viaggiava, dirottato e dato alle fiamme da Ouesseynou Sy, è stato bloccato dai carabinieri che hanno evitato una strage. ...

Bus in fiamme : il racConto di Adam e la telefonata alla mamma : Adam, intervistato con il papà a L'Aria che tira da Myrta Merlino spiega come, con il telefono di un amico, è riuscito a lanciare l'allarme. 'Ha sparso la benzina nel pullman e poi ha detto che voleva ...

BMW fa il resoConto delle “cique giornate di Milano” trascorse alla Digital Week : BMW ha presentato la propria versione di mobilità futuribile durante le cinque giornate della Digital Week di Milano L’edizione 2019 della Milano Digital Week ha visto BMW tra i protagonisti dei cinque giorni dedicati all’educazione, alla cultura e all’innovazione Digitale. Per l’azienda bavarese l’appuntamento con la MilanoDigital Week è stata l’occasione per fare il punto su alcuni temi che segneranno il futuro della mobilità e ...

Marco Biagi - il racConto del figlio a 17 anni dalla morte : di Paola Benedetta Manca "Il 19 marzo del 2002 era un martedì, la sera che uccisero mio padre ero in casa, con mia madre e mio fratello Francesco. Mio babbo mi aveva accompagnato, quella mattina, sui ...

Morte Astori - il racConto da brividi di Dabo : “Murelli è venuto alla mia porta…” : La Fiorentina sta onorando la meglio la memoria di Davide Astori, il difensore morto in albergo prima della partita di campionato contro l’Udinese. Gli ultimi mesi sono stati difficilissimi per il club viola, il calciatore Dabo ha partecipato alla trasmissione andata in onda in Francia su RMC Sport 1 “Le Vestiaire”, il racconto di quella maledetta giornata è tragico: “Eravamo a Udine, uno degli allenatori (Murelli ndr) è venuto ...

Carige : Conto alla rovescia per le ultime offerte. Pretendenti già in contatto con la Bce : Genova - conto alla rovescia per le offerte su Carige . La scadenza indicativa per le proposte vincolanti è fissata a metà aprile e, da quanto filtra da fonti finanziarie, i Pretendenti hanno già ...

Decretone alla Camera - ok sConto riscatto laurea over 45 : Roma, 16 mar. -, AdnKronos, - Via libera delle commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera al decreto legge sul reddito di cittadinanzae quota 100. Il provvedimento, approvato nella notte, da ...

Decretone alla Camera - ok sConto riscatto laurea over45 : Via libera delle commissioni Affari sociali e Lavoro della Camera al decreto legge sul reddito di cittadinanza e quota 100. Il provvedimento, approvato nella notte, da lunedì alle 11.00 sarà nell'aula ...

Pensioni - si allarga il riscatto della laurea agevolato : sConto anche per gli over45 : Il decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 è stato approvato in commissione alla Camera e lunedì arriverà all'esame dell'Aula. Molte le modifiche al provvedimento, a partire dall'allargamento della platea che potrà accedere al riscatto della laurea agevolato. Ecco tutte le modifiche apportate a reddito di cittadinanza e quota 100.Continua a leggere

MotoE – Incendio di Jerez - il racConto di Alex De Angelis : “qualcuno ha visto tutto e la verità verrà a galla - ecco cosa ci hanno detto” : Il commento di Alex De Angelis dopo il terribile incidente divampato nella notte a Jerez de la Frontera “Uno scenario bruttissimo, da incubo“. Alex De Angelis descrive così, al telefono con l’Adnkronos, la situazione che si è trovato davanti questa mattina al suo arrivo al circuito di Jerez, dove un Incendio divampato nella notte ha mandato letteralmente in fumo le moto Energica Ego e l’attrezzatura dei team MotoE ...