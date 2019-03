Conte : “Non penso a un nuovo governo. La mia esperienza finisce con questo. Bisogna lavorare” : Il premier Conte non ha alcuna intenzione di lavorare a un secondo esecutivo. Non è nella prospettiva, non è nelle sue intenzioni. In un momento di grande tensione tra i due alleati di governo, Lega e Movimento 5 Stelle, tocca ancora una volta al presidente del Consiglio allontanare lo spettro di una rottura. Lo fa a Lecce, dove oggi ha incontrato ...

Conte stanco delle polemiche con Salvini - «non faccia il superuomo» : «Io sono un uomo di Stato e servo solo l'interesse degli italiani». Consapevole di aver una forza inedita nei sondaggi, che lo danno ancora fra i presidenti del Consiglio più apprezzati della storia ...

Cina-Italia - Xi Jinping e Conte firmano gli accordi commerciali. Salvini : “Non mi dicano che da loro c’è un libero mercato” : Nell’ultima giornata romana del presidente Xi Jinping, prima di volare a Palermo per il ritorno in Cina, sono stati firmati gli accordi tra le delegazioni ministeriali dei due Paesi: 29 intese per un valore di almeno 7 miliardi. Prima dell’incontro con il premier Conte a Villa Madama - la firma è prevista per le 11.30 - il presidente cinese è però ...

DIETRO XI JINPING/ Quel che Mattarella e Conte Non hanno capito del nuovo Mao : L'Europa è sempre più divisa e in difficoltà. Ciò aiuta i disegni egemonici e imperialisti della Cina di Xi JINPING in lotta con gli Usa

Tav - gelo Roma-Parigi nonostante il faccia a faccia fra il Conte e Macron : Il presidente francese ribadisce che l'opera deve essere portata a termine per gli impegni già presi. Ma il presidente del Consiglio annuncia un tavolo tecnico fra i ministri competenti dei due paesi

Dopo Luigi Di Maio anche Giuseppe Conte boccia lo Ius Soli : “Questione da non riaprire” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, conferma la linea già espressa questa mattina da uno dei suoi vice, Luigi Di Maio: lo ius Soli non è un argomento all'ordine del giorno e non si farà. "Stiamo parlando di un singolo caso. Non approfittiamone in modo strumentale per 'squarciare' una prospettiva ben più ampia”, dice riferendosi al caso di Rami, il ragazzino egiziano che ha chiamato i soccorsi che hanno salvato gli studenti sul bus ...

Macron gela Conte sulla revisione della Tav "Rivedere l'opera? Non ho tempo da perdere" : Fumata nera sulla Tav dopo il bilaterale a Bruxelles tra il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Ai tentativi di Conte di ...

Ius soli - Conte : “Non si strumentalizzi - dibattito non è riaperto”. E sulla nascita di una sua lista politica risponde così : Dopo la proposta di dare la cittadinanza italiana al ragazzino di 14 anni nato in Italia da genitori egiziani che ha contribuito a salvare i propri compagni di scuola dal sequestro, sul bus, di Ouesseynou Sy, anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto sul tema ius soli, precisando che “il dibattito non è riaperto, non strumentalizziamo un caso singolo”. E alla domanda sulla possibile formazione di una sua lista ...

Famiglie - Conte : "Il patrocinio non è opportuno" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è finalmente espresso sul patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sarebbe stato concesso al Congresso Mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. Quell'appoggio così plateale ad un evento neanche troppo velatamente omofobo, dichiaratamente anti-abortista e con una posizione piuttosto dubbia sui diritti delle donne, aveva sollevato non poche ...

Tav - Macron : “Non ho tempo da perdere”. Conte minimizza : “Presidente francese non è irritato” : Si è concluso il bilaterale Conte-Macron sulla Torino-Lione: "E' stato un incontro buono e proficuo - ha detto il premier - Abbiamo condiviso un metodo, affideremo ai nostri ministri competenti il compito di analizzare e condividere i risultati dell'analisi costi benefici e su quella base aprire una discussione. ’ una discussione aperta".Continua a leggere

