Conte | “Non lavorerò a un nuovo governo La mia esperienza finisce con questo” 

Giuseppe Conte e la dichiarazione che spiazza gli italiani : “Non continuerò” : Giuseppe Conte il premier italiano in carica, dichiara che il suo intento è quello di portare avanti questo governo e che quando ultimerà il periodo, smetterà con la politica “Io personalmente l’ho detto, non ho la prospettiva di lavorare per una nuova esperienza di governo. La mia esperienza di governo termina con questa. Quello che dobbiamo fare … Continue reading Giuseppe Conte e la dichiarazione che spiazza gli italiani: “Non ...

Conte : “Non penso a un nuovo governo. La mia esperienza finisce con questo. Bisogna lavorare” : Il premier Conte non ha alcuna intenzione di lavorare a un secondo esecutivo. Non è nella prospettiva, non è nelle sue intenzioni. In un momento di grande tensione tra i due alleati di governo, Lega e Movimento 5 Stelle, tocca ancora una volta al presidente del Consiglio allontanare lo spettro di una rottura. Lo fa a Lecce, dove oggi ha incontrato ...

Conte a Lecce : “Non ho prospettiva di lavorare a nuovo governo - mia esperienza termina con questo” : “Io personalmente l’ho detto, non ho la prospettiva di lavorare a una nuova esperienza di governo. La mia esperienza di governo termina con questo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di una visita alla centro di ricerca CNR a Lecce. “In questo momento abbiamo una grande chance, siamo al governo non si puo’ passare in una prospettiva di governo futura, gli italiani ci renderanno conto ...

Cina-Italia - Xi Jinping e Conte firmano gli accordi commerciali. Salvini : “Non mi dicano che da loro c’è un libero mercato” : Nell’ultima giornata romana del presidente Xi Jinping, prima di volare a Palermo per il ritorno in Cina, sono stati firmati gli accordi tra le delegazioni ministeriali dei due Paesi: 29 intese per un valore di almeno 7 miliardi. Prima dell’incontro con il premier Conte a Villa Madama - la firma è prevista per le 11.30 - il presidente cinese è però ...

Ius soli - Conte : “Non si strumentalizzi - dibattito non è riaperto”. E sulla nascita di una sua lista politica risponde così : Dopo la proposta di dare la cittadinanza italiana al ragazzino di 14 anni nato in Italia da genitori egiziani che ha contribuito a salvare i propri compagni di scuola dal sequestro, sul bus, di Ouesseynou Sy, anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto sul tema ius soli, precisando che “il dibattito non è riaperto, non strumentalizziamo un caso singolo”. E alla domanda sulla possibile formazione di una sua lista ...

Tav - Macron : “Non ho tempo da perdere”. Conte minimizza : “Presidente francese non è irritato” : Si è concluso il bilaterale Conte-Macron sulla Torino-Lione: "E' stato un incontro buono e proficuo - ha detto il premier - Abbiamo condiviso un metodo, affideremo ai nostri ministri competenti il compito di analizzare e condividere i risultati dell'analisi costi benefici e su quella base aprire una discussione. ’ una discussione aperta".Continua a leggere

Mare Ionio - Conte : “Non strumentalizziamo il singolo caso - di fronte all’emergenza siamo tutti perdenti” : “Invito tutti a non strumentalizzare il singolo caso, di fronte all’emergenza siamo tutti perdenti”. A dirlo, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito al caso della nave Mare Ionio bloccata al largo di Lampedusa e dopo le richieste di diversi deputati dell’opposizione di chiarire la posizione dell’esecutivo sulla questione. “Fin quando non riusciremo ad avere un approccio europeo, fino a quando ...

Basilicata - Salvini Contestato per 20 minuti : “Fascista - bugiardo!”. E lui provoca : “Non vi sento - basta canne” : Quasi 20 minuti di contestazioni (nel video, un riassunto di quello che è successo), ovvero la durata complessiva dell’intervento dal palco di Villa d’Agri (Potenza), nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini: cori, striscioni e cartelli di un gruppo di persone che ha criticato il ministro dell’Interno. Lui, in Basilicata in vista delle elezioni regionali del 24 marzo, li ha provocati: “Non ci sono più i ...

Juventus-Ajax - Nedved nasconde il sorriso : “non sono né Contento e né deluso. Squalifica di Ronaldo? Ecco cosa dico” : Il vice-presidente della Juventus ha commentato a caldo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, esprimendo le proprie sensazioni sull’Ajax Sarà l’Ajax l’avversaria della Juventus nei quarti di finale di Champions League, l’urna di Nyon ha messo la formazione olandese sul cammino dei bianconeri, che giocheranno l’andata in trasferta e il ritorno all’Allianz Stadium. AFP/LaPresse Un ...

Tav - Chiamparino chiede via libera per una consultazione popolare. Conte : “Non si può”. Ma Salvini : “Magari…” : Una consultazione popolare da tenersi in concomitanza con il voto per Europee e Regionali. Dopo l’annuncio, Sergio Chiamparino ha preso carta e penna per scrivere al ministero dell’Interno chiedendo che i cittadini piemontesi possa esprimersi sul Tav. Una lettera ‘morta’ in partenza, almeno a sentire le gelide risposte del premier Giuseppe Conte e di Matteo Salvini, anche se con sfumature (politiche) diverse e ...

Sci - seconda prova di discesa femminile : Fanchini Contenta - Goggia “non eccezionale” : Fanchini: “Sono contenta, ma ho due punti da sistemare”. Goggia: “prova discreta, non eccezionale”. Brignone: “Sono motivata” Le dichiarazioni delle azzurre dopo la seconda prova di discesa. Nadia Fanchini: “Ieri è stato un po’ più impegnativo, perché non avevo riferimenti e la pista era nuova. Sono scesa un po’ sulle uova, dovevo capire bene le linee: oggi ho cercato di tirare un ...

Tav - Giuseppe Conte : “Non sono un pagliaccio - non mi faccio influenzare” : Il Presidente del Consiglio torna sulla questione TAV e spiega il modo in cui ha "tenuto la linea" malgrado le pressioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Abbiamo parlato per cinque mesi agli italiani dell' analisi costi-benefici e poi la cestiniamo? Io non sono un pagliaccio, non posso prendere in giro gli italiani".Continua a leggere

Tav - l’acrobazia di Conte per la tregua : “Non partono i bandi ma solo gli avvisi” : Alla fine aveva ragione Giuseppe Conte a rassicurare i collaboratori di Palazzo Chigi stupiti dal precipitare delle tensioni tra M5S e Lega sulla Tav: «State sereni non ci sarà nessuna crisi di governo, tutta scena, tutto teatro». Questo è stato: la rappresentazione di un dramma, con un’attenta regia fino all’ultimo atto e Conte tra i protagonisti....

Tav - la trovata giuridica di Conte che mette d’accordo Lega e M5S : “Non partono i bandi ma gli avvisi” : Come spiegare l’inspiegabile. Che alla fine i bandi per la Tav partiranno ma non si chiameranno bandi. Bensì: “avvisi di manifestazione di interesse”. Sarebbe questo il cuore dell’accordo tra Lega ed M5S: un cavillo giuridico che nasconde una dissimulazione semantica e che solo un super esperto avvocato di sottigliezze tecniche come Giuseppe Conte ...