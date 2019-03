Clima | è allarme siccità | “Precipitazioni dimezzate | è sos per le semine nei terreni

meteoweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019) E’ Sos per leprimaverili di granoturco, soia, girasole, barbabietole, riso e pomodoro neiaridi per la mancanza dell’acqua necessaria alle coltivazioni per crescere, soprattutto al nord dove le precipitazioni invernali sono(-50%) rispetto alla media. E’ l’lanciato dalla Coldiretti con l’arrivo della primavera che sancisce l’inizio delle attivita’ agricole nelle campagne.“Una situazione resa difficile quest’anno dal caldo e dallache – sottolinea la Coldiretti – hanno lasciato senza neve le montagne ed a secco invasi, fiumi e laghi ma sono compromesse anche le riserve nel terreno, nel momento in cui l’acqua è essenziale per le coltivazioni. Se da un lato infatti il ‘bel tempo’ ha permesso agli agricoltori di fare le lavorazioni per preparare il terreno alla ...

