Cina | Usa | In Italia molte voci preoccupate per mancanza trasparenza

La Cina critica il nuovo progetto di bilancio militare USA - : Pechino protesta contro il progetto di bilancio per la difesa degli Stati Uniti, in cui la Cina è etichettata come una minaccia. Lo ha dichiarato oggi il ministero della difesa cinese. La rivalità ...

Xi Jinping a Roma - l'Italia cavallo di Troia nel risiko Cina-Usa? : Il presidente cinese è a Roma e firmerà un memorandum d'intenti sulle nuove Vie della Seta. Ma è il momento giusto, mentre l'Ue annaspa sulla Brexit e gli Usa maltrattano gli alleati? E soprattutto: è ...

Xi Jinping a Roma - l’Italia cavallo di Troia nel risiko Cina-Usa? : L’arrivo di Xi Jinping e della moglie Peng Liyuan a Fiumicino (foto: Vincenzo Livieri/LaPresse) In politica, specialmente quella internazionale, i vuoti si riempiono rapidamente. Così, dopo due anni di trumpismo a colpi di dazi che non hanno fatto grandi distinzioni fra amici e nemici, la Cina porta a casa un risultato che riempie un (grosso) pezzo di quel vuoto: quel risultato si chiama Italia, il primo Paese del G7 e primo fra i ...

Italia-Cina : sottosegretario Geraci - Roma comprende preoccupazioni di Usa e Ue : L'Italia è un'economia da 1.700 miliardi di dollari, abbastanza da gestire i fondi che arrivano nel paese: a questo proposito, Geraci ha anzi sottolineato che l'Italia sconta una carenza di ...

Mattarella sulla Cina : “Gli investimenti servono - le tecnologie non siano usate per il predominio” : Al Quirinale l’escalation di contatti e trattative tra il governo italiano e la Cina, su diverse materia delicatissime, come infrastrutture cibernetiche e la “Belt and Road Initiative”, non sono passati certo inosservati. Negli ultimi sei mesi antenne diplomatiche ed economiche hanno registrato un tale marcato attivismo, specialmente nel mondo del ...

Mattarella sulla Cina : "Gli investimenti servono - le tecnologie non siano usate per il predominio" : Ma Mattarella ha voluto rivolgere un invito che è anche più che un auspicio, e è forse un punto centrale del suo ragionamento: 'I nuovi strumenti, di straordinarie potenzialità, che scienza e ...

Anticipazioni Beautiful - puntate Usa : Thomas si avviCina a Hope dopo la morte di Caroline : Le Anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che Thomas tornerà a Los Angeles insieme al piccolo Douglas. Il figlio di Thomas purtroppo porterà con sé cattive notizie, visto che dirà a tutti che Caroline è morta. La notizia verrà accolta con stupore, ma grazie alla presenza di Hope il dolore provato del bambino potrebbe essere più lieve. Douglas e Thomas trovano conforto in Hope Le Anticipazioni delle trame americane di ...

Via della Seta - il sostegno Italiano e la guerra USA e Cina : Alcuni temono che l'assenza di un accordo potrebbe rivelarsi catastrofica, soprattutto per il mercato azionario ma, anche, per l'economia mondiale . Derrick Sun ritiene che le possibilità siano molto ...

Cina - Conte rassicura gli Usa"Linea euro-atlantica non in gioco" : "Il perimetro del Memorandum of Understanding sulla Belt and Road e' squisitamente economico-commerciale" e "non mette minimamente in discussione la nostra collocazione euro-atlantica". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte Segui su affaritaliani.it

Cina - occhio alle ripicche Usa Btp fuoristrada sulla via della Seta : Nonostante il nome sia apparso per la prima volta a fine '800 ad opera del geografo tedesco Ferdinand von Richtofen, la "via della Seta", cioè i circa 8000 km via terra, mare e fiumi, esiste sin dall'antichità e per suo tramite si sono realizzati i commerci tra l'impero cinese e quello romano. É sempre stata sfruttata da tutti. Ai tempi di Giustiniano, per esempio Segui su affaritaliani.it

Usa contro Cina - l’Europa in mezzo : sul 5G si gioca la partita per il futuro dell’economia globale : Il mercato per la rete superveloce di connessione mobile è in mano alle cinesi Huawei e Zte, alle europee Ericsson e Nokia, all’americana Cisco: dietro alla guerra commerciale c’è uno scontro di intelligence. In palio l’infrastruttura decisiva per il business di domani ...

Nato - rating e... le minacce UsaMa in Cina c'è il rischio D&G : Con l'adesione alla Belt and Road gli Usa minacciano isolamento strategico-militare, dazi e declassamento del rating. Ma tirandosi indietro l'Italia in Cina rischierebbe la fine di D&G Segui su affaritaliani.it

L'analisi di Flavio Carlino : Europa - Russia e Usa : la spunterà la Cina? : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Via della Seta - perché l’Italia rischia di finire stritolata nella competizione Usa-Cina : di Roberto Iannuzzi* Mentre si attende l’arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping la prossima settimana, a livello politico è emerso un serrato dibattito sul memorandum d’intesa che dovrebbe sancire l’adesione italiana al progetto della Belt and Road Initiative (Bri), il grande progetto cinese di integrazione eurasiatica altrimenti noto come Nuova Via della Seta. Ai sostenitori dell’iniziativa del governo gialloverde, che la considerano ...