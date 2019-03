Cina | riparte da Palermo la prima delegazione presidenziale

MediCina : cuore “pigro” stimolato - riparte in modo naturale : Un cuore “pigro” è stato stimolato in modo naturale, del tutto fisiologico, come se l’organo non fosse mai stato malato, presso la Cardiologia dell’ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco: con una nuova tecnica, è stato impiantato su un paziente di 70 anni un defibrillatore che, oltre a proteggere da aritmie e morte improvvisa, gli restituirà il suo battito naturale, riducendo a lungo termine il rischio di ...