Cina | Palermo | corteo con Xi e First Lady lascia Villa Igiea direzione aeroporto

Cina : riparte da Palermo la prima delegazione presidenziale : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - E' ripartito pochi minuti fa da Palermo il primo aereo presidenziale con a bordo una parte della folta delegazione che accompagna il Presidente dell Repubblica popolare cinese Xi Jinping nella sua visita in Italia. A bordo 140 persone. Più tardi è attesa invece la part

Cina : Palermo - piccola rappresentanza comunità cinese a Villa Igiea : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - Una piccola rappresentanza della comunità cinese che vive a Palermo, è stata ammessa, ieri sera, a Villa Igiea, lo storico albergo palermitano che ospita il Presidente della Repubblica popolare cinese e la first lady, insieme con una delegazione di centinaia di persone

Cina : Xi - 'mia visita a Palermo grande spot per la Sicilia' : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - “Questa mia visita a Palermo è stato un grande spot per la città e la Sicilia. Sono sicuro che in futuro verranno milioni di turisti cinesi”. A dirlo è stato il Presidente cinese Xi Jinping durante la sua visita a Palazzo reale, come racconta il presidente dell’Ars, Gi

Cina : Palermo - corteo Xi Jinping applaudito da cittadini : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Un applauso, seppure tiepido, è stato fatto al corteo presidenziale di Xi Jinping lungo corso Calatafimi, prima di arrivare in piazza Indipendenza a Palazzo Reale, dove è stato accolto dal Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. Presenti anche alcuni cittadini cinesi.

Cina : aereo con Xi Jinping atterrato all'aeroporto di Palermo : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - E' atterrato pochi minuti fa all'aeroporto 'Falcone e Borsellino' di Palermo l'aereo di Stato dell'Air China con a bordo il Presidente della Cina Xi Jinping, la consorte e una delegazione di oltre 100 persone. Ad accoglierlo, a bordo pista, il Prefetto di Palermo Anton

Cina : sindaco Palermo incontra presidente Comunità cinese : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha incontrato oggi il presidente della Comunità cinese di Palermo Han Guangrong prima di recarsi in aeroporto dove fra pochi minuti accoglierà Xi Jinping. Ed è proprio "a nome della città di Palermo e della Comunità cinese di Paler

Cina : Geraci - 'fondamentale avere voli diretti con Palermo per incrementare turismo' : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "E' fondamentale" avere voli diretti tra la Cina e Palermo perché a oggi se si deve transitare dalla Germania e dalla Francia, questo riduce il numero dei giorni medi di visita. Abbiamo tre milioni e mezzo di turisti cinesi in Italia che trascorrono circa 5 milioni di

MATTARELLA ALLA Cina 'VIA DELLA SETA A DOPPIO SENSO'/ Oggi Xi Jinping a Palermo : Il presidente DELLA repubblica, Sergio MATTARELLA, si è rivolto così al collega cinese Xi Jinping: "La via DELLA SETA sia a DOPPIO senso"

Cina : una Palermo blindata pronta ad accogliere Xi Jinping : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Una Palermo blindata si prepara ad accogliere oggi pomeriggio il presidente cinese Xi Jinping che durerà meno di 24 ore. Innalzate le misure di sicurezza e già da ieri sono entrati i vigore i primi divieti di sosta. La polizia municipale ha introdotto oggi nuove limita

PATTO ITALIA-Cina/ Quell'interesse speciale di Pechino per il porto di Palermo... : PATTO Italia Cina? Il Presidente Xi Jinping farà tappa anche in Sicilia durante la sua visita in Italia. Sembra anche per concludere importanti affari.

Cina : presidente Xi Jinping in visita a Palermo 23 e 24 marzo : Palermo, 18 mar. (AdnKronos) - Il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping sarà in visita a Palermo il 23 e 24 marzo. In quell'occasione, per garantire la massima sicurezza, il prefetto di Palermo ha emesso un'ordinanza che dispone "il divieto assoluto di trasporto, nel territorio del

Primavera - Milan-Palermo 3-1 : Tsadjout e Maldini trasCinano i rossoneri : Vittoria importantissima per i giovani della Primavera del Milan, che battono col risultato di 3 a 1 il Palermo e scavalcano in classifica proprio la squadra rosanero. Dopo un primo tempo tranquillo, concluso sul parziale di 2 a 0 in favore dei ragazzi di Giunti, il Milan soffre un po’ nella seconda frazione di gioco, quando il Palermo riesce ad accorciare le distanze grazie a Rizzo. Gli ospiti vanno vicini al pareggio in più di ...

Serie BKT 26esima giornata il Crotone umilia la vice capolista Palermo con un tripletta. Simy trasCina la sua squadra verso il successo : Crotone 3 Palermo 0 Marcatori: Rohden 28°, Mraz 75°, Simy 90° Crotone (3-5-2): Cordaz, Curado, Spolli, Vaisanen, Sampirisi, Barberis, Rohden