Ciclismo | Ranking Uci 24 marzo | la Francia al comando grazie ad Alaphilippe l’Italia

Ciclismo - Ranking UCI : Alejandro Valverde al comando - Viviani quarto. Italia quarta nella classifica per Nazioni : Alejandro Velverde si è confermato in testa al Ranking UCI, il Campione del Mondo guarda tutti dall’alto con i suoi 3781 punti: il 39enne, attualmente impegnato nell’UAE Tour, non ha problemi a conservare la posizione nei confronti del britannico Simon Yates (3177 punti per il vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna) e dello slovacco Peter Sagan (3100 per l’ex Campione del Mondo). Il nostro Elia Viviani, oggi secondo nella ...