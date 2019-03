Ciclismo | Fabio Aru non sarà al via del Giro d’Italia 2019! Il corridore sardo verrà

Ciclismo - Fabio Aru riparte dal Giro di Catalogna : “Ho voglia di fare bene - sto meglio dopo il ritiro alla Parigi-Nizza” : Fabio Aru ci riprova ed è pronto per tornare in sella dopo essersi ritirato alla Parigi-Nizza. Il Cavaliere dei Quattro Mori aveva abbandonato la corsa a tappe in terra francese lo scorso 12 marzo a causa di un senso di nausea e di debolezza ma non molla e si rilancia, lo vedremo all’opera durante la Vuelta Catalunya che scatterà il prossimo 25 marzo e si concluderà il 31 marzo. La corsa a tappe in terra iberica è molto ostica ed è il modo ...

Gianni Savio su Fabio Aru : "Era un grande scalatore. I fatti dicono che dobbiamo parlare al passato" : Fabio Aru sta attraversando il momento peggiore della carriera, il Cavaliere dei Quattro Mori sembra essere entrato in un tunnel da cui è davvero molto difficile uscire. Sembra essere molto lontano quel ragazzo capace di indossare la maglia gialla al Tour de France 2017 mettendo in difficoltà addirittura Chris Froome: il ritiro forzato al Giro d'Italia a causa di diversi problemi fisici, delle criticità riscontrate all'ultima Vuelta ...

Fabio Aru si ritira dalla Parigi-Nizza : Fabio Aru, ciclista della UAE Emirates, si ritira dalla Parigi-Nizza a causa di problemi di nausea e debolezza che lo hanno costretto al forfait Fabio Aru si ritira dalla Parigi-Nizza. Il corridore sardo del team UAE Emirates ha gettato la spugna nel corso della terza tappa odierna, 200 km da Cepoy a Yzeure. La sua squadra ha spiegato che Aru è alle prese con la nausea e uno stato di debolezza. La corsa transalpina è stata particolarmente ...

tutto il cuore di Fabio Aru : donata una bicicletta a Papa Francesco - il ricavato per un progetto di carità : Fabio Aru ha donato la sua bicicletta Colnago a Papa Francesco al termine dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI a cui il sardo ha assisto nella giornata odierna. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha poi dichiarato all'Osservatore Romano che il ricavato della vendita all'asta, stimato in almeno 9000 euro, sarà destinato a un progetto di carità. Il 28enne, che ha già fatto il proprio debutto stagionale e che è desideroso di ...

Trofeo Laigueglia 2019 : scelta la formazione dell'Italia. Attesa per Fabio Felline : Inizia il calendario del Ciclismo italiano per quanto riguarda questo nuovo anno: si parte dal Trofeo Laigueglia, giunto alla sua 56ma edizione. Appuntamento fissato a domenica 19 febbraio. Presenti tanti team del World Tour, al via anche la Nazionale italiana guidata da Davide Cassani: il ct ha deciso oggi la formazione da schierare alla partenza in terra ligure. I capitani saranno i due uomini della Trek-Segafredo: Fabio Felline e la new entry ...

Challenge Maiorca : Landa inizia con un incidente - Fabio Aru tra i migliori : inizia nel modo peggiore il 2019 di Mikel Landa. Durante la prima prova della Challenge Maiorca lo scalatore spagnolo ha subito l'ennesimo incidente della sua carriera, cadendo poco prima dell'inizio della salita conclusiva. La corsa si è poi selezionata con gli scatti prima di Guillaume Martin e poi di Jesus Herrada, che è andato a vincere. Si è rivisto anche un buon Fabio Aru, ottavo e in grado di tenere il ritmo dei più forti, tra i quali ...

Fabio Aru : "Mi sento ricaricato fisicamente e mentalmente. Per la prima volta preparerò il Giro in altura nel Colorado" : Fabio Aru torna in gara oggi, al Challenge Maiorca (o meglio, nella prima delle quattro corse che fa parte del Challenge). La necessità è quella di far dimenticare la sua versione 2018, risultata poco convincente sotto tutti i punti di vista. Di questo e di altro il ciclista sardo ha parlato con Tuttosport, nella persona di Andrea Schiavon. Sul debutto: "Ci arrivo ricaricato, sia dal punto di vista fisico, sia soprattutto mentale. A ...

