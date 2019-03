Che cosa si sappiamo del Rapporto Mueller che fa tremare Trump

Roma alla canna del gas - ma anChe le opposizioni cosa fanno? : cosa fanno le opposizioni in Consiglio Comunale a Roma? Se è vero che le colpe della giunta Raggi sono evidentissime e lo saranno sempre più nei prossimi 24 mesi, sino a scadenza del mandato, è anche vero che dalle opposizioni, pur largamente minoritarie, non giunge un fiato. Ci sono lanci stampa, ok, dichiarazioni polemiche che lasciano il tempo che trovano, un po’ di attività social: ad esempio Ilaria Piccolo, consigliera in quota PD, sembra ...

Città-Stato e città senza Stato : Che cosa accade se a parlare di comunità restano solo i liberisti? - 24/03/2019 - : ... curerare i malati e liberare l'umanità dai politici' .[4] Quirk anima il think tank Seasteading Institute , un centro fondato nel 2008 da Patri Friedman, nipote del premio Nobel per l'economia ...

Claudio Bisio - la moglie e i figli : "Sono la cosa più bella Che ho fatto nella vita" : L'attore, reduce da Sanremo, ha parlato della sua vita privata a Verissimo e si è emozionato parlando di sua moglie Sandra e...

Movimento 5 Stelle - Che cosa resta dei meetup : 'Noi - i gilet gialli di 14 anni fa'. Su Fq Millennium in edicola : Per lui quello che è successo è un peccato originale: « Gridavamo onestà nelle piazze e ora siamo al governo con una forza politica che ha fatto sparire 49 milioni di euro? ». Nemmeno da citare, per ...

Movimento 5 Stelle - Che cosa resta dei meetup : “Noi - i gilet gialli di 14 anni fa”. Su Fq Millennium in edicola : Non è paura. E nemmeno senso d’impotenza, quello figuriamoci l’hanno provato decine di volte. Forse è solo rabbia. Alessandra lascia la riunione degli attivisti del Movimento 5 Stelle di Milano, quello che un tempo era lo storico meetup numero 1 in Italia, e si stringe nel cappotto. È venerdì sera ed è quasi mezzanotte. I compagni escono dalla sala cercando di nascondere gli occhi persi sotto le sciarpe. Lei sfodera grandi sorrisi. «Siamo un po’ ...

Stop a nuove carte prepagate anonime : Che cosa cambia per quelle già in circolazione : L'obiettivo della bozza di decreto correttivo posto ieri in consultazione dal ministero dell'economia contiene varie novità...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Le stelle cinesi d’Europa – Pirelli, Peugeot, Volvo, il porto del Pireo. cosa è successo là dove è entrato il Dragone. Che ha mostrato grande

Perché tutti stanno stanno indossando un giubbotto di salvataggio : cosa è Organge Vest : Da ieri in rete sono state diffuse da diversi profili immagini di persone che indossano giubbotti salvagente arancioni. Ma di cosa si tratta? Il movimento si chiama 'Orange Vest', e il logo è appunto un classico giubbotto da salvataggio con un cuore al centro. La prima campagna di comunicazione del movimento nato un mese fa è quella a sostegno della piattaforma umanitaria 'Mediterranea'.Continua a leggere

F1 - Lewis Hamilton : “Nel 2007 e 2008 la gente avrebbe fatto qualunque cosa per impedire Che io vincessi” : Con la stagione 2019 appena cominciata, Lewis Hamilton si tuffa nell’album dei ricordi, e in particolare nei suoi primi anni di F1, il 2007 e il 2008. Al debutto, avvenuto al fianco di Fernando Alonso (un rapporto burrascoso che ha portato l’asturiano in Renault), il pilota inglese ha perso il Mondiale all’ultima gara a vantaggio di Kimi Raikkonen, mentre l’anno successivo l’ha vinto ancora a Interlagos, o meglio ...

Truffa diamanti banChe : rimborso e cosa rischiano Unicredit-Bpm : Truffa diamanti banche: rimborso e cosa rischiano Unicredit-Bpm Sono oltre 13mila le richieste di rimborso giunte a Bpm e più di 5mila quelle arrivate a Unicredit da parte dei rispettivi clienti per la vendita di diamanti su cui sta indagando la Procura di Milano; Truffa aggravata e autoriciclaggio i reati ipotizzati dai magistrati milanesi. A febbraio è stato disposto un sequestro preventivo di 700 milioni di euro a carico non solo di Bpm e ...

VIDEO Il bambino Che ha fatto da ostaggio sul bus dirottato : "Sapevo di fare una cosa importante" : E' tornato a scuola il 12enne che volontariamente si è consegnato a Ousseynou Sy ed è stato l'ultimo a scendere dal bus dirottato.

MasterChef Italia 8 - cosa è successo nell'ultima puntata : MasterChef Italia 8, cosa è successo nella 19esima puntata? La Mystery Box è a base di verdure: bisogna fare un minestrone gourmet e a darne una prova, 'hot' e ispirata, è Giorgio Locatelli. Il primo all'assaggio è Giuseppe (tra le risatine sardoniche di Gilberto) che ha preparato un minestrone per il fratello Matteo (e a Bastianich piace); il secondo è proprio Gilberto, che se la ride sotto i baffi con un atteggiamento che irrita Barbieri e ...

MasterChef Italia 8 - cosa è successo nella puntata del 21 marzo 2019? Eliminati... : MasterChef Italia 8, cosa è successo nella 19esima puntata? La Mystery Box è a base di verdure: bisogna fare un minestrone gourmet e a darne una prova, 'hot' e ispirata, è Giorgio Locatelli. Il primo all'assaggio è Giuseppe (tra le risatine sardoniche di Gilberto) che ha preparato un minestrone per il fratello Matteo (e a Bastianich piace); il secondo è proprio Gilberto, che se la ride sotto i baffi con un atteggiamento che irrita Barbieri e ...

Isola Dei Famosi : Soleil contro Luca e Marina La Rosa. AnChe Sara Altobello adesso contro la naufraga. Leggi cosa è accaduto : Isola dei Famosi, Sarah Altobello delusa da Soleil: “Pensavo di aver trovato un’amica” Soleil Sorge continua a scaldare gli animi e a far partire i nervi dei naufraghi rimasti a l’Isola dei Famosi. I... L'articolo Isola Dei Famosi: Soleil contro Luca e Marina La Rosa. Anche Sara Altobello adesso contro la naufraga. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.