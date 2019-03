Casa Bianca | Mueller ha assolto Trump

Russiagate - Mueller chiude l’inchiesta che fa tremare la Casa Bianca. Per Trump si apre fase delicatissima : Il consigliere speciale Robert Mueller ha terminato le sue indagini sull'ingerenza russa nelle elezioni del 2016. La Cnn riferisce che il rapporto confidenziale è stato consegnato al procuratore generale William Barr, ed il Dipartimento di Giustizia ha annunciato, che lo esaminerà. Secondo quanto spiegato da diversi commentatori sulla rete satellitare adesso si apre una fase delicatissima. Il Russiagate potrebbe portare come il Watergate alle ...

Michelle racconta l'infanzia delle figlie alla Casa Bianca : "Orgogliosa di come hanno gestito tutto" : "Gli abbiamo dato molto più di quanto nessuno di noi abbia mai avuto, ma hanno anche dovuto sacrificare gran parte della loro infanzia". Malia e Sasha avevano dieci e sette anni quando il padre fu eletto presidente degli Stati Uniti d'America, un'avvenimento che ha inevitabilmente cambiato la loro vita. Il trasferimento alla Casa Bianca, gli spostamenti sotto scorta, i riflettori costantemente puntati addosso sono diventati parte della ...

Luca Casarini - da tuta bianca a salvatore dei migranti : Icona dell'universo No Global, a 51 anni si è imbarcato in una nuova avventura: soccorrere i naufraghi del Mediterraneo

Casa Bianca : "Trump non è un suprematista bianco - Tarrant va accostato a Pelosi e a Ocasio-Cortez" : Il capo dello staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney, parte all'attacco dopo le critiche piovute su Donald Trump per la condanna "troppo generica" dell'attentato alle moschee in Nuova Zelanda ad opera di Brenton Tarrant

Via della Seta - la Casa Bianca ad Affari 'Danneggerà la reputazione dell'Italia' : Durissime critiche arrivano dall'Amministrazione Usa di Donald Trump al governo italiano che si prepara a sottoscrivere il memorandum of understanding con la Cina nell'ambito della Belt and Road Initiative. Garrett Marquis, portavoce del National Security Council... Segui su Affaritaliani.it

Beto O’Rourke - ecco il candidato alla Casa Bianca che al liceo faceva l’hacker sovversivo : Ora che è ufficialmente un candidato alla Casa Bianca, Beto O’Rourke deve per forza difendersi dalle rivelazioni imbarazzanti riguardo al suo passato di ragazzo sovversivo. Durante il liceo, infatti, faceva parte di un gruppo di hacker che si era dato il nome ‘Cult of the Dead Cow‘. “Non è una cosa di cui sono orgoglioso oggi“, ha detto il 46enne democratico parlando della sua partecipazione, quando era teen ager, ...

