Campionati italiani di rafting | a Brugnato conferme per gli equipaggi dell' Alto Adige

Atletica - Campionati italiani 20 km marcia – Fortunato e Dominici campioni a Cassino : Francesco Fortunato ed Eleonora Dominici trionfano nei Campionati Italiani della 20 chilometri di marcia a Cassino Nei Campionati Italiani della 20 chilometri di marcia a Cassino (Frosinone), vincono il titolo assoluto Francesco Fortunato ed Eleonora Dominici. Per il 24enne pugliese delle Fiamme Gialle è il secondo successo sulla distanza, dopo quello di due anni fa, e il settimo in totale della carriera con 1h22:39. Alle sue spalle il ...

Sci alpino – Campionati italiani : Zingerle campione tricolore per la prima volta - battuto Hofer nel gigante : Hannes Zingerle campione italiano per la prima volta: batte Hofer e Maurberger nel gigante che chiude gli Assoluti di Cortina Hannes Zingerle si iscrive alla lista dei campioni italiani. L’altoatesino vince la medaglia d’oro agli Assoluti di Cortina chiudendo secondo la gara disputata sulla Vertigine alle spalle dell’austriaco Roland Leitinger, ovviamente fuori classica. Zingerle ha preceduto due corregionali, Alex Hofer ...

Geografia : trionfo della Calvino di Sanremo ai Campionati italiani : Si è finalmente svolta la quarta edizione dei Campionati italiani di Geografia presso l’istituto Zaccagna di Carrara. Tali Campionati sono dedicati alle classi del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado. A partecipare all’evento ben 128 studenti organizzati in 32 squadre appartenenti a 19 scuole di tutta la Penisola: Nord, Centro e Sud. Varie le gare proposte all’interno dei Campionati. I partecipanti hanno ...

Atletica - Campionati italiani 20 km marcia : risultati e classifica. Vincono Francesco Fortunato ed Eleonora Dominici : A Cassino (in provincia di Frosinone) si sono disputati i Campionati Italiani della 20 km di marcia. Francesco Fortunato ha trionfato con il tempo di 1h22:39, per la seconda volta in carriera il 24enne pugliese ha primeggiato sulla distanza e si è lasciato alle spalle il sardo Andrea Agrusti (nuovo personale di 1h23:05 per lo specialista della 50 km) e il piemontese Federico Tontodonati (1h23:52). Al femminile, invece, festeggia Eleonora ...

Sci alpino - Campionati italiani 2019 : Hannes Zingerle si impone nel gigante davanti a Hofer e Maurberger : Hannes Zingerle si è laureato campione italiano 2019 di slalom gigante, nel corso degli Assoluti in corso di svolgimento a Cortina d’Ampezzo. L’altoatesino classe 1995 ha chiuso la sua prova con il tempo complessivo di 2:26.52, rifilando 57 centesimi ad Alex Hofer e poco meno di un secondo a Simon Maurberger che si è messo al collo la medaglia di bronzo. Il gigante odierno, in teoria, avrebbe visto il successo dell’austriaco ...

Pentathlon - Campionati italiani 2019 : Alessandra Frezza vince tra le senior - Elena Micheli tra le junior : Si sono aperte le finali dei Campionati italiani senior e junior 2019 di Pentathlon moderno che si stanno svolgendo a Roma presso il centro dell’Acqua Acetosa ed a Montelibretti presso il Centro Militare di equitazione. Nella categoria senior il successo, dopo una gara avvincente, è andato a Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) mentre nella categoria junior la vittoria è andata a Elena Micheli (Carabinieri). Alessandra Frezza ha aperto ...

Campionati italiani Assoluti Cortina – Pietro Canzio trionfa nello slalom maschile! : Altra sorpresa agli Assoluti di Cortina: Pietro Canzio trionfa nello slalom maschile, sul podio anche Bacher e Vaccari. Fuori i big Spunta un’altra sorpresa ai Campionati Italiani di Cortina. Sulla pista Druscié a conquistare il tricolore dello slalom è stato Pietro Canzio, uno dei talenti più promettenti della Nazionale italiana, che ha nella polivalenza la propria forza. L’atleta classe 1998, che agli YOG 2016 di ...

Sci alpino - Campionati italiani 2019 : Marta Bassino trionfa in gigante - titolo in slalom per Pietro Canzio : Continuano i Campionati Italiani di sci alpino a Cortina d’Ampezzo. Nella giornata odierna sono stati assegnati i titoli di gigante femminile e slalom maschile. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Marta Bassino e Pietro Canzio. Gara dominata da Marta Bassino in gigante, che aveva chiuso in vetta alla classifica anche la prima manche. La piemontese si è imposta con 96 centesimi di vantaggio su Federica Brignone (miglior tempo ...

Campionati italiani Assoluti Cortina – Marta Bassino strappa lo scettro del gigante femminile a Federica Brignone! : Campionati Italiani Assoluti a Cortina: Marta Bassino strappa lo scettro del gigante femminile a Brignone. Bertani chiude terza Marta Bassino strappa a Federica Brignone (dominatrice negli ultimi due anni) lo scettro del gigante femminile nei Campionati Italiani Assoluti che si sono disputati sulla pista di Cortina d’Ampezzo (Bl). La cuneese del Centro Sportivo Esercito, ha battuto la valdostana del Centro Sportivo Carabinieri di ...

Sci alpino – Campionati italiani femminili : splendida Bassino nella prima manche del gigante : Campionati italiani a Cortina, grande Bassino nella prima manche del gigante: Bertani seconda a 52 centesimi, Brignone a 1″47 Grande prima manche di Marta Bassino nel gigante femminile valido per i Campionati italiani assoluti in corso a Cortina. La piemontese ha fatto registrare nettamente il miglior tempo chiudendo la prova in 1’19″51 con 52 centesimi di vantaggio su Luisa Bertani e 1″47 su Federica Brignone, ...

Snowboard – Presentati a Salice i Campionati italiani assoluti di Piancavallo 2019 : Campionati italiani assoluti di Snowboard Piancavallo 2019. A Sacile si é tenuta la presentazione ufficiale dell’evento. In arrivo atleti anche dalla Cina, Corea e Giappone Venerdì 22 marzo, la sala del ballatoio Biglia del Palazzo Ragazzoni-Flangini di Sacile ha ospitato la presentazione ufficiale dei Campionati italiani assoluti di Snowboard che si terranno dal 25 al 31 marzo 2019 a Piancavallo. A prendere la parola, per primi, ...

Sci alpino - infortunio a Christof Innerhofer nel corso dei Campionati italiani : si sospetta la rottura del crociato : Sulle nevi di Cortina d’Ampezzo si stanno disputando in questi giorni i Campionati Italiani di sci alpino a chiosa della stagione agonistica. Dopo l’oro nella discesa libera, Matteo Marsaglia ha concesso il bis in superG, precedendo di 37 centesimi lo svedese Mattias Roenngren, che era comunque fuori classifica agli Assoluti, il campione del mondo ad Are (Svezia) Dominik Paris e Mattia Casse, entrambi terzi con 63 centesimi di ritardo. Una ...

Sci alpino - Campionati italiani 2019 : Marsaglia vince anche in Super-G - sorpresa Tschurtschenthaler in slalom : Dopo l’oro in discesa libera, Matteo Marsaglia ha conquistato la vittoria anche nel Super-G dei Campionati Italiani di sci alpino a Cortina. Il 33enne dell’Esercito ha bissato il successo della passata stagione in supergigante, imponendosi con il tempo di 1’20’29. Al secondo posto a 37 centesimi ha concluso lo svedese Mattias Roenngren, che era comunque fuori classifica agli Assoluti. La medaglia d’argento, infatti, ...

Sci alpino - Campionati italiani 2019 : Christof Innerhofer concede il bis in combinata : Christof Innerhofer si laurea per il secondo anno consecutivo Campione Italiano nella combinata maschile. Agli assoluti di Cortina l’altoatesino ha rispettato il pronostico iniziale, mettendosi al collo la medaglia d’oro. Innerhofer ha sfruttato anche l’assenza in slalom di Matteo Marsaglia, vincitore al mattino del titolo in discesa, e di Dominik Paris, terzo al traguardo. Innerhofer aveva un enorme vantaggio rispetto agli ...