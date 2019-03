Cambio ora marzo 2019 | legale e solare in Europa e nel mondo La tabella

termometropolitico

(Di domenica 24 marzo 2019)oraine nel. LaOrainPochi giorni ci separano dalora di. Infatti la notte tra sabato 30 e domenica 31alle ore 02:00 bisognerà spostare le lancette dell’orologio un’ora in avanti. Dormiremo quindi 60 minuti in meno e alcune persone potrebbero accusare lievi fastidi come mal di testa ed una leggera sensazione di spossatezza. Il corpo infatti deve abituarsi al nuovo ritmo ma di solito ciò avviene in pochi giorni. Questo è un momento importante dell’anno in quanto segna il passaggio da una stagione all’altra e quindi l’estate è sempre più vicina.Recentemente ilora è tornato a far discutere in quanto non tutti gli Stati lo adottano. Al momento comunque continua ad essere in vigore e la Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento ...

Io sono per l'ora legale tutto l'anno.