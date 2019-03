eurogamer

(Di domenica 24 marzo 2019)rincorre il mercato per mantenersi competitivo e il piano, a quanto pare, è quello di rendere i suoi negozi, attualmente solo punti vendita al dettaglio, un' "", riporta Comicbook.Questi progetti per il futuro dinon sono ancora confermati, ma già si parla di "2.0". In particolare si parla di spostare la catena dall'essere un semplice rivenditore di videogiochi, portandolo ad abbracciare maggiormente un "multi". Questo sarà reso possibile con il lancio di nuovi programmi di abbonamento e espandendo l'attuale servizio PowerUp Rewards offerto dal rivenditore.non ha commentato questi piani per aggiornare i negozi, mentre le dichiarazioni del nuovo CEO dell'azienda dicono: "Il team ha già svolto un ampio lavoro strategico per identificare e perseguire nuove opportunità incentrate sul cliente che amplieranno ...

Eurogamer_it : Cambiamenti in gamestop, l'obbiettivo è di porsi come un' 'Esperienza culturale' #GameStop -