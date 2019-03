Calciomercato Napoli | interesse per De Paul e Lasagna dell’Udinese

Calciomercato - Napoli su De Paul e Lasagna : Il ds Giuntoli si sta muovendo da tempo e, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe bussato già due volte alla porta dell'Udinese. Bottega cara quella di Pozzo, ma che con il Napoli ha un ...

Calciomercato Napoli - obiettivo De Paul : si prova il sorpasso sull'Inter : ... gli azzurri puntano sul rapporto con i Pozzo L'Inter è in vantaggio sulla concorrenza, ma l'affare De Paul, secondo quanto riporta in prima pagina "Il Corriere dello Sport", è ancora lontano dalla ...

Calciomercato Napoli : Ancelotti guarda in casa Real - i sogni sono Isco - Casemiro e Marcelo : La sessione estiva di Calciomercato è ancora piuttosto lontana, e il campionato italiano è ancora nel vivo. Nonostante ciò, come di consueto, le grandi squadre della Serie A pensano e programmano con largo anticipo le strategie da attuare nel momento in cui si apriranno le danze a fine stagione. Tra queste c'è anche il Napoli di Carlo Ancelotti che sta cominciando a valutare quali potrebbero essere i colpi da mettere a segno in estate, guardando ...

Calciomercato Napoli : il grande sogno per l’estate è Isco : Calciomercato Napoli: il grande sogno per l’estate è Isco Con il campionato ormai andato, l’obiettivo principale del Napoli è diventata l’Europa League. Un trofeo che, se conquistato in quel di Baku il prossimo 26 maggio, apporterebbe una notevole impennata all’appeal dei partenopei. E l’appeal attira i grandi giocatori. Motivo per cui nel capoluogo campano, per la prossima estate, si sogna il grande ...

Calciomercato Napoli - Koulibaly seguito dal Real Madrid : Calciomercato Napoli, Koulibaly interessa al Real Madrid- Se ieri vi avevamo parlato della volontà di Raphael Varane di lasciare il Real Madrid a fine stagione, oggi si registra un interessamento dei blancos verso uno dei migliori difensori non solo della Serie A, ma di tutta Europa. Kalidou Koulibaly da almeno un paio di stagioni si […] L'articolo Calciomercato Napoli, Koulibaly seguito dal Real Madrid proviene da Serie A News Calcio - ...

Calciomercato Empoli - Corsi : «Bennacer-Napoli? Discorso rimandato a maggio» : Empoli - " Sarri manca al calcio italiano, di cui è un esponente autorevole. Col suo calcio può fare scuola e nelle categorie inferiori ci sono dei segnali: diversi allenatori portano avanti le sue ...

Calciomercato : Napoli. De Laurentiis insigne? non ha prezzo : De Laurentis: "Insigne non e' sul mercato perche' nessuno finora ce l'ha chiesto e non mi risulta interesse da nessuna parte. E' giocatore appetibile

Calciomercato Napoli - Fornals bloccato. Lozano e Lazaro nella lista : Calciomercato Napoli – Il mercato del Napoli non si ferma, l’occhio vigile di Giuntoli e De Laurentiis non smette di funzionare nemmeno nel pieno della stagione. Solo nomi e molto fantamercato? Possiamo dire di no, perché il Napoli segue questi profili già da un po di tempo. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il […] L'articolo Calciomercato Napoli, Fornals bloccato. Lozano e Lazaro nella lista ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis a tutto tondo : da Ancelotti ai retroscena su Allegri e Icardi : E' uno dei tanti retroscena raccontati da Aurelio De Laurentiis nell'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport'. Il presidente del Napoli ha parlato non solo del passato, ma anche del presente e ...

Calciomercato Inter : Icardi resta in Italia. Napoli e Juventus si fanno avanti : Calciomercato Inter: Icardi resta in Italia. Napoli e Juventus si fanno avanti Stando alle parole dell’agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, il bomber argentino non ha intenzione di andarsene dall’Italia. Seppur in procinto di trasferimento, il futuro di Icardi potrebbe essere ancora destinato al palcoscenico della Serie A. Arrivati a questo punto, il cerchio di opzioni future si restringe: o Napoli, o Juventus. Negli ultimi ...

Calciomercato Napoli : Immobile o Belotti per l’attacco : Calciomercato Napoli: Immobile o Belotti per l’attacco Il Calciomercato, si sa, è giunto a termine ormai da diverso tempo. Sebbene le trattative siano chiuse le suggestioni non mancano, in vista della prossima stagione. E’ questo il caso del Napoli. Il club di Aurelio De Laureentis è ormai fuori dalla Champions League, dalla Coppa Italia e con molta probabilità anche dalla corsa Scudetto; una Juventus così inarrestabile, del ...

Calciomercato Napoli - Immobile o Belotti contro il mal di gol : Calciomercato Napoli – Il mal di gol, una sindrome che nelle ultime settimane ha colpito inaspettatamente una squadra, tradizionalmente votata all’attacco, come il Napoli. Gli azzurri con Sarri prima ma anche con Ancelotti in avvio stagione facevano del reparto avanzato il loro punto di forza: fraseggi veloci, scambi, grande tecnica; tutto a servizio della finalizzazione […] L'articolo Calciomercato Napoli, Immobile o Belotti ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis annuncia : 'Hamsik è un giocatore del Dalian' : Marek Hamsik è un nuovo giocatore del Dalian. L'annuncio arriva via Twitter da Aurelio De Laurentiis . "L'accordo con il Dalian è stato raggiunto. Auguro a Marek di essere felice in Cina. Le porte del ...

Il Calciomercato è l'oro del Napoli : Da Lavezzi–Zalayeta–Sosa a Insigne–Milik–Mertens, passando per Cavani e Higuain, con Marek Hamsik unico punto d’unione (cinesi permettendo). In mezzo, soprattutto, la crescita di una società anche a livello economico, seppur il salto di qualità non sia mai definitivamente riuscito. Il bilancio 2017/