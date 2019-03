Calciomercato | clamoroso inserimento della Juventus per Griezmann RUMORS

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) Ilè sempre al centro delle notizie principali dei quotidiani sportivi. A maggior ragione in questo fine settimana, con le squadre di club che non giocano per via delle nazionali. La maggior parte dei club iniziano a programmare il mercato per la prossima stagione, in particolar modo sono i top club europei che stanno cercando di gettare le basi per rinforzare le loro rose. Una delle più attive resta sempre la, nonostante sia ancora nel bel mezzo di una stagione tutta da giocare. Se il campionato è praticamente chiuso, con 15 punti di vantaggio sul Napoli secondo in classifica a 10 giornate dal termine, dopo il successonel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, le ambizioni bianconere sono incrementate, sopratutto perché si sa che l'obiettivo principalesocietà di Agnelli è la competizione europea per ...

