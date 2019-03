Calcio femminile | Serie A 2019 | rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per

oasport

(Di domenica 24 marzo 2019) Oggi all’Allianz Stadium di Torino si è fatta la storia: per la prima volta un match del campionato didiA è andato in scena nell’impianto piemontese e la Juventus ha sconfitto con il punteggio di 1-0 la Fiorentina. Un risultato che, mancando tre giornate al termine del torneo nazionale, potrebbe valere il secondo Scudetto consecutivo alla squadra di Rita Guarino, tenendo conto del vantaggio di 4 punti sulle gigliate.Una giornata di festa quella vissuta nel pomeriggio torinese, in uno Stadium gremito, cosa che non si era mai vista nel nostro Paese per un match delle donne del “Pallone”. Una gioia però macchiata da una notizia poco piacevole in casa bianconera. Cecilia Salvai, figura di riferimento della difesa della Juve e della Nazionale di Milena Bertolini, ha subito ladeldel. In un ...

