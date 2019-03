Calcio a 5 | Città di Massa rovina la festa alla capolista

Calcio a 5 - Final Eight di Coppa Italia : Pesaro e Città Sant'Angelo in finale. Diretta Sky : Saranno dunque queste due squadre a contendersi la Finale di domenica a Faenza: ore 18, Diretta Sky Sport . FELDI EBOLI-ITALSERVICE Pesaro 3-4 , foto da divisioneCalcioa5.it , Buon avvio della Feldi ...

Marsala Calcio : Marsala – Città di Acireale 1946 1-0 : LA CRONACA: Mister Vincenzo Giannusa schiera i suoi con il 4-3-3, con in porta il palermitano classe 1999 Giovanni Compagno al debutto assoluto in azzurro in sostituzione dello squalificato Giappone ...

ATP Finals – La stoccata di Pietrangeli : “Torino città perfetta - i dubbi li ha la politica. Fosse stato Calcio…” : Nicola Pietrangeli elogia la candidatura di Torino come città ospitante le ATP Finals: l’ex tennista punta il dito contro i dubbi della politica e chiede a gran voce l’ok alla candidatura Insieme a Londra, Manchester, Tokyo e Singapore, Torino è una delle 5 candidate ad ospitare le ATP Finals dal 2021 al 2025. Il format svoltosi a Londra negli ultimi anni, potrebbe lasciare l’Inghilterra (dunque sarebbe bocciata Manchester) per trasferirsi ...

Marsala Calcio : Marsala - Cittanovese 2-1 : LA CRONACA: Mister Vincenzo Giannusa schiera i suoi con il 3-5-2: viste le squalifiche di Candiano e Galfano, l´indisponiblità di Maraucci , febbre, , Giardina, Balistreri e Bonfiglio , problemi ...

Calciomercato Cittadella - ufficiale : preso Parodi : Cittadella, PD, - Luca Parodi è un nuovo giocatore del Cittadella . La società annuncia l'arrivo del difensore classe '95 con questa nota: " L'A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni ...

Calciomercato Milan - idea Deulofeu. Djalo arrivato in città; Zapata - nodo rinnovo : Il mercato del Milan non è finito con l'acquisto di Piatek , acquistato dal Genoa per 35 milioni più bonus dopo la partenza di Gonzalo Higuain direzione Londra, per vestire la maglia del Chelsea. I ...

Palermo Calcio - Zamparini ai domiciliari per falso in bilancio e autoriciclaggio. Lui : “Una storia di vergogna per la città” : Maurizio Zamparini finirà agli arresti domiciliari. Lo ha deciso la corte di Cassazione, che dopo una lunghissima camera di consiglio ha respinto il ricorso dell’imprenditore friulano contro il provvedimento disposto dai giudici di Palermo. L’ex patron della società calcistica siciliana è accusato di falso in bilancio e autoriciclaggio: la misura cautelare è dunque ora eseguibile. “Questa resterà una storia di vergogna per ...