Bus dirottato - Dybala invita Rami allo stadio 'Sei un eroe - voglio conoscerti' : UN BIP sul cellulare del papà e nel cuore di Rami si è affacciata l'ennesima emozione di questi giorni. Un messaggio vocale, mittente Paulo Dybala, l'eroe di cui conserva una maglia in cameretta: 'Sei ...

AutoBus dirottato - Sy ritenuto pericoloso ma la sua compagna dice : 'Buono e tranquillo' : Carcere di San Vittore, Milano. Ousseynou Sy, il 47 senegalese che tre giorni fa ha dirottato l'Autobus che guidava con 51 bambini e tre adulti a bordo per poi darvi fuoco, è stato interrogato dal gip Tommaso Perna. All'interrogatorio di garanzia, che è durato un'ora e mezza, erano presenti anche il capo della squadra dell'antiterrorismo milanese, Alberto Nobili, e il pm Luca Poniz: l'uomo non mostra alcun segno di pentimento, anzi ha confermato ...

Bus dirottato - la versione di Sy : 'Sentivo le voci dei bambini africani morti in mare' : voci di piccoli africani morti in mare gli avrebbero suggerito la tentata strage dello scorso mercoledì, un'azione estrema ma senza la volontà di uccidere altri bambini. Ousseynou Sy, l'italiano di 47 anni di origine senegalese che ha dirottato e poi incendiato lo scuolabus che guidava e su cui erano a bordo 51 bambini e tre adulti (tutti salvi), nell'interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo che si è svolto ieri pomeriggio nel ...

Bus dirottato - Sy resta in carcere. Il gip : “Voci dei bambini morti in mare? Opera maldestra di rivisitazione della realtà” : Ousseynou Sy resta in carcere con l’accusa di strage aggravata dalla finalità terroristica, sequestro di persona, resistenza e incendio. Lo ha deciso il gip di Milano, Tommaso Perna, convalidando l’arresto dell’autista che giovedì ha dirottato il bus con a bordo 51 studenti di una scuola media di Crema per poi dare fuoco al mezzo. Per il giudice, che ha sposato in toto le contestazioni avanzate dal capo del pool ...

Bus dirottato - l’avvocato di Sy : “Merita approfondimento psichico. Non voleva fare del male ai bambini” : “Non abbiamo avuto l’impressione di avere una persona presente a se stessa”, e sull’incendio dell’autobus: “Lo ha attribuito a una scintilla dell’impianto elettrico dichiarando che quell’accendino era scarico e non è stato la causa dell’incendio”. Lo ha detto l’avvocato di Sy Davide Lacchini. Courtesy Telelombardia L'articolo Bus dirottato, l’avvocato di Sy: “Merita ...

Bus dirottato - Toninelli : “Più sicurezza interna - basta casi nazionali su ogni barcone” : “Ci dobbiamo occupare di più di sicurezza interna. Siamo andati vicino a una strage, la cosa ci preoccupa enormemente. Abbiamo ottenuti grandi risultati dal punto di vista dell’immigrazione, ma basta creare casi nazionali su ogni singolo barcone”. Così Danilo Toninelli sull’autista arrestato, fermato in passato per guida in stato di ebbrezza: “Non sono un magistrato e non ho scritto le regole interne ...

Bus dirottato - Sy al gip : 'Ho sentito le voci dei bimbi in mare e ho agito' : Da quanto si è appreso dopo l'interrogatorio di garanzia di questo pomeriggio a San Vittore, l'uomo avrebbe detto al giudice che l'intento del suo gesto era 'cambiare la politica italiana e mondiale ...

Bus dirottato - Sy al gip : «Ho sentito le voci dei bimbi morti in mare e ho agito» : Voleva che il suo gesto avesse rilevanza internazionale e al tempo stesso mostra segni di squilibro psichico. «A lui non interessava avere un effetto nazionale, lui voleva dare la massima...

Zoe era sull'Autobus dirottato e dato alle fiamme a San Donato Milanese. Dopo l'intervento dei carabinieri è fuggita insieme ai compagni e, nella concitazione di quei momenti, è caduta e ha battuto la testa. È stata ricoverata in ospedale: sta meglio, almeno fisicamente. Ma ci vorrà del tempo per rimarginare le ferite che, come i suoi compagni ...

VIDEO Il bambino che ha fatto da ostaggio sul Bus dirottato : "Sapevo di fare una cosa importante" : E' tornato a scuola il 12enne che volontariamente si è consegnato a Ousseynou Sy ed è stato l'ultimo a scendere dal bus dirottato.

Bus dirottato - nessun pentimento dell'attentatore : in carcere isolato dagli altri detenuti : "Mi sono sacrificato per l'Africa": sicuro di sé, lucido e irremovibile, Ousseynou Sy, il 46enne cittadino italiano d'origine senegalese che mercoledì a Crema ha sequestrato uno scuolabus con 51 alunni, tutti salvi, e ha minacciato una strage, non mostra alcun segno di pentimento né di ravvedimento. Da due giorni recluso nel carcere milanese di San Vittore, non è stato il 'benvenuto': gli altri detenuti l'hanno accolto con lanci di uova e arance ...

La7 - Myrta Merlino e il piccolo eroe dello scuolaBus dirottato : «Riflessione sullo Ius soli» : L'Aria che Tira Adam è uno dei piccoli eroi che ieri, assieme ai Carabinieri, hanno permesso che il sequestro dello scuolabus non finisse in tragedia. Il bambino, nato in Italia da genitori marocchini, è intervenuto stamane a L’Aria che Tira assieme al padre Khalid per offrire la propria testimonianza. Su La7, però, non si è parlato solo della sventata strage: il fatto che il ragazzino non abbia la cittadinanza italiana (sebbene sia ...