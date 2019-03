Brexit tra rinvii | scadenze e incertezze E i britannici potrebbero dover votare comunque

Brexit - 5 scenari possibili dopo l’accordo tra i paesi Ue : Dalle dimissioni di Theresa May a un accordo approvato in extremis al terzo tentativo dal Parlamento britannico, dal no deal al ritiro della Brexit. Tutte le carte, sparigliate, sul tavolo di Londra e di Bruxelles quando mancano pochi giorni al divorzio...

Londra. La May contraria ad annullare la Brexit : La Gran Bretagna è ad un bivio storico, politico ed economico. La Brexit incombe ma la decisione finale non è

Borse europee caute tra BCE e Brexit : Le principali Borse europee si muovono prudenti confermando l'intonazione cauto dell'avvio. Poco fa, la BCE, nel bollettino mensile, ha confermato maxi-prestiti per sostenere l'inflazione. Gli occhi ...

Brexit : Confartigianato Veneto - attrezziamoci per lavorare con un Paese extra Ue (3) : (AdnKronos) - L’invito che Confartigianato Imprese Veneto rivolge agli imprenditori è quello di essere, in ogni caso, preparati al fatto che il Regno Unito possa diventare, a tutti gli effetti, un Paese terzo. E, alla luce di questa totale incertezza, anche l’Italia si prepara a uno scenario tutt’al

Brexit : Confartigianato Veneto - attrezziamoci per lavorare con un Paese extra Ue (2) : (AdnKronos) - “Se l’uscita dell’Inghilterra dall’UE fosse confermata – continua Bonomo – il problema più importante che le nostre aziende dovrebbero immediatamente affrontare sarebbe quello relativo a ciò che, attualmente, dal punto di vista tecnico, non può essere definito “esportazione” ma che pot

Brexit : Confartigianato Veneto - attrezziamoci per lavorare con un Paese extra Ue : Venezia, 20 mar. (AdnKronos) - Brexit o non Brexit? A 9 giorni dalla possibile uscita del Regno Unito questo è il problema per le imprese venete che vendono i prodotti oltremanica e che, nel corso del 2018, hanno piazzato sul suolo inglese oltre 3,5 miliardi di euro di merci manifatturiere, quota cr

Brexit - fondi e money transfer britannici cesseranno di operare in Italia : Un periodo transitorio di 18 mesi per adeguarsi alle autorizzazioni per le banche del Regno Unito operanti in Italia, con uno stop ai nuovi contratti fino all’arrivo delle autorizzazioni per quelle che effettuano raccolta del risparmio. ...

Brexit : l’UE pronta ad adottare misure di emergenza per trasporti e pesca : Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato misure temporanee d’emergenza per mitigare l’impatto di una eventuale Brexit senza accordi: di questo pacchetto fanno parte iniziative per garantire la continuità nelle connessioni di base del trasporto aereo e quello su strada, nonché la regolazione della pesca e sull’importazione di alcuni prodotti. Queste misure richiedono la reciprocità da parte del Regno Unito. Inoltre ...

Brexit - Parlamento inglese contrario a terzo voto sull'accordo : Ennesimo colpo inferto a Theresa May oggi dal Parlamento inglese che si è pronunciato contrario ad un terzo voto per vagliare l'accordo sulla Brexit . Questo potrebbe avvenire solo se il testo venisse ...

Brexit - tensione alla Camera dei Comuni ma il presidente ruba la scena a tutti con la sua teatralità : “Ordeeeeer!” : In queste ore così tese e concitate, ricoprire il ruolo di Speaker della House of Commons (il presidente della Camera bassa del Parlamento inglese) non deve essere affatto semplice. Eppure John Bercow lo sta facendo con grande personalità e, secondo alcuni quotidiani britannici, con intelligenza. La parte più folcloristica di sé è già passata agli onori delle cronache – nel video, il suo ormai celebre “order” per richiamare ...

Brexit - il Parlamento rifiuta il ‘no deal’ e oggi vota la proroga. Ma il rischio è rimanere in trappola : Si è votato a Londra per escludere la possibilità di un’uscita senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea, ma il voto non sarà sufficiente a scongiurarla. Perché, automaticamente e indipendentemente dal risultato, il Regno Unito sarà comunque fuori dall’Ue il prossimo 29 marzo in forza di quanto dispone l’articolo 50. Per evitare un’uscita caotica tre erano le strade percorribili: 1. votare l’accordo per il ritiro stipulato dal governo ...

Brexit - Ue : la nostra posizione non cambia - ora Londra decida | Barnier : c'è grande rischio "No Deal" : Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans: "Barnier e Juncker hanno fatto sforzi enormi per chiarire"

Brexit/ Il no all'accordo è un'altra figuraccia per l'Ue : Difficile capire cosa accadrà sulla BREXIT dopo che l'accordo tra May e Juncker è stato bocciato. Se Londra piange, Bruxelles certo però non ride

L'addio di Infiniti all'Europa tra Brexit e guerra al diesel : Infiniti dice addio al mercato europeo, alla luce delle difficoltà produttive e commerciali - legate anche alla Brexit e alla 'guerra al diesel' - che a un costruttore di nicchia come il marchio ...