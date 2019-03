Brexit | Theresa May in bilico Il ministro Hammond | «Lasciare Ue senza accordo è

ilsole24ore

(Di domenica 24 marzo 2019) La gigantesca manifestazione di Londra per chiedere un secondo referendum e lo stallo sul piano May lascia strascichi. Una parte del Governo britannico chiede al primodiil posto al vice David Lidington: un confronto è atteso per lunedì. Ma ildelle Finanze Philip“difende” la premier: cacciarla non risolverebbe le cose. E aggiunge: un secondo referendum sarebbe un'opzione ma non so se in Parlamento ci sia una maggioranza per deciderlo...

antoguerrera : 'Marie Kondo riordina tu 'sto casino', 'Fromage e non Farage', 'Theresa se tu fai votare il tuo accordo 3 volte, pe… - MediasetTgcom24 : Brexit, Theresa May ha chiesto formalmente un rinvio all'Ue #TheresaMay - smenichini : Dunque @theresa_may ha appena accettato i nuovi termini e tempi per #Brexit decisi dagli altri 27 premier europei,… -