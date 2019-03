Brasile - Panama 1-1

Brasile-Panama - Paquetà onora la maglia numero 10 : il gol del brasiliano è splendido [VIDEO] : Primo gol con la nazionale maggiore verdeoro per Paquetà, andato a segno nell’amichevole contro Panama Il numero 10 sulle spalle ha portato benissimo a Lucas Paquetà, riuscito a trovare il primo gol con il Brasile proprio con quella prestigiosa maglia addosso. Il centrocampista verdeoro ha raccolto un perfetto cross di Casemiro, bucando la difesa di Panama e siglando il vantaggio per la formazione di Tite nella prima delle due ...

